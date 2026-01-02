واکنش ضرغامی به حوادث اخیر و تهدید ترامپ

به گزارش تابناک، عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صداوسیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‏ارجاع ناآرامی‌ها به کسبه‌ی معترض و عوامل بیگانه، ناقص است.

گروه سوم جوانان معترضی هستند که از فقر، فساد، تبعیض و بیکاری به ستوه آمده‌اند و افق امیدوارکننده‌ای نمی‌بینند.

آنان را هم ببینیم تا کینه‌ها انباشته نشود.

ترامپ هم غلط کرد.