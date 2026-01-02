صفحه خبر لوگوبالا تابناک
واکنش ضرغامی به حوادث اخیر و تهدید ترامپ

کد خبر: ۱۳۴۹۵۱۶
| |
6910 بازدید
|
۵

به گزارش تابناک، عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صداوسیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

 ‏ارجاع ناآرامی‌ها به کسبه‌ی معترض و عوامل بیگانه، ناقص است.

گروه سوم جوانان معترضی هستند که از فقر، فساد، تبعیض و بیکاری به ستوه آمده‌اند و افق امیدوارکننده‌ای نمی‌بینند.

آنان را هم ببینیم تا کینه‌ها انباشته نشود.

ترامپ هم غلط کرد.

ضرغامی:  ‏ارجاع ناآرامی‌ها به کسبه‌ی معترض و عوامل بیگانه، ناقص است/ ترامپ هم غلط کرد

 
 
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
2
8
پاسخ
چه عجب از یک مسئولی یک حرف درست دیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
1
14
پاسخ
کی میخواهید صدای ملت را بشنوید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
4
4
پاسخ
برای جوانان حساب پس انداز مثل کارکنان دولت باز شود تا روحیه داشته باشند از یارانه اشان می توان مقدار جزئی برداشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
12
پاسخ
چرا زودتر به فکر معیشت مردم و گرانی نیافتادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
0
12
پاسخ
اگر فقر فساد تبعیض و بیکاری جوانان را به ستوه آورده و افق روشنی هم وجود ندارد پس .....
