واکنش ضرغامی به حوادث اخیر و تهدید ترامپ

عزتالله ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صداوسیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ارجاع ناآرامیها به کسبهی معترض و عوامل بیگانه، ناقص است.
به گزارش تابناک، عزتالله ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صداوسیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ارجاع ناآرامیها به کسبهی معترض و عوامل بیگانه، ناقص است.
گروه سوم جوانان معترضی هستند که از فقر، فساد، تبعیض و بیکاری به ستوه آمدهاند و افق امیدوارکنندهای نمیبینند.
آنان را هم ببینیم تا کینهها انباشته نشود.
ترامپ هم غلط کرد.
