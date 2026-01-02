شوک شبانه به پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از آنا، تیوی بیفوما وینگر کونگویی باشگاه پرسپولیس به احتمال زیاد از جمع سرخپوشان جدا می شود. این بازیکن که حضور در پرسپولیس با حاشیه هم روبرو شد و باشگاه استقلال خوزستان بابت عدم دریافت پول رضایتنامه او از پرسپولیس شکایت کرد حالا در آستانه جدایی از سرخ ها قرار گرفته است.

این بازیکن امروز هم ظاهرا به دلیل خستگی در محل تمرین حاضر شده اما در سایر دیگر بازیکنان تمرین نکرده است. بیفوما که نتوانسته بازیکن تاثیرگذاری هم برای پرسپولیس باشد خودش دنبال جدایی است و طبق اطلاعات آنا ظاهرا اوسمار با جدایی او مشکلی ندارد به این شرط که باشگاه به جای او بازیکن بگیرد.

باشگاه پرسپولیس در حال نهایی کردن قرارداد علیجانوف مدافع راست تیم ملی ازبکستان و همچنین سرگیف مهاجم ازبکستنان است. توافقات نهایی با هر دو بازیکن صورت گرفته و به زودی از سوی باشگاه پرسپولیس قرارداد آنها اعلام می شود.