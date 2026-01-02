صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت تتر امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴

قیمت تتر امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با کاهش جزئی همراه شد و در محدوده ۱.۳۵ میلیون ریال نوسان کرد؛ ثبات نسبی نرخ دلار آزاد، عامل اصلی آرامش قیمت این استیبل‌کوین عنوان می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۹۳
| |
2547 بازدید
قیمت تتر امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
 
به گزارش تابناک؛ به گزارش منابع فارسی حوزه اقتصاد دیجیتال، قیمت تتر (USDT) امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی با افت اندک نسبت به روز گذشته، به ۱,۳۵۱,۱۲۰ ریال رسید.
 
در بازارهای جهانی نیز هر واحد تتر همچنان مطابق ماهیت استیبل‌کوین خود، با قیمت ۱ دلار معامله می‌شود. فعالان بازار معتقدند کاهش محدود نوسان تتر، تحت تأثیر ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و افت هیجانات معاملاتی در بازار رمزارزها رخ داده است.
 
کارشناسان می‌گویند تا زمانی که شوک جدیدی از سمت بازار ارز یا تحولات سیاسی و اقتصادی منتشر نشود، قیمت تتر در همین محدوده‌های فعلی نوسان خواهد داشت؛ آرام، خنثی و بی‌هیجان، دقیقاً همان چیزی که از تتر انتظار می‌رود.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تتر نرخ تتر قیمت لحظه ای تتر قیمت تتر
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f41
tabnak.ir/005f41