قیمت تتر امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ به گزارش منابع فارسی حوزه اقتصاد دیجیتال، قیمت تتر (USDT) امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی با افت اندک نسبت به روز گذشته، به ۱,۳۵۱,۱۲۰ ریال رسید.

در بازارهای جهانی نیز هر واحد تتر همچنان مطابق ماهیت استیبل‌کوین خود، با قیمت ۱ دلار معامله می‌شود. فعالان بازار معتقدند کاهش محدود نوسان تتر، تحت تأثیر ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و افت هیجانات معاملاتی در بازار رمزارزها رخ داده است.

کارشناسان می‌گویند تا زمانی که شوک جدیدی از سمت بازار ارز یا تحولات سیاسی و اقتصادی منتشر نشود، قیمت تتر در همین محدوده‌های فعلی نوسان خواهد داشت؛ آرام، خنثی و بی‌هیجان، دقیقاً همان چیزی که از تتر انتظار می‌رود.