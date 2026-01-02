قیمت تتر امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
قیمت تتر امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با کاهش جزئی همراه شد و در محدوده ۱.۳۵ میلیون ریال نوسان کرد؛ ثبات نسبی نرخ دلار آزاد، عامل اصلی آرامش قیمت این استیبلکوین عنوان میشود.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۹۳| |
2547 بازدید
به گزارش تابناک؛ به گزارش منابع فارسی حوزه اقتصاد دیجیتال، قیمت تتر (USDT) امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی با افت اندک نسبت به روز گذشته، به ۱,۳۵۱,۱۲۰ ریال رسید.
در بازارهای جهانی نیز هر واحد تتر همچنان مطابق ماهیت استیبلکوین خود، با قیمت ۱ دلار معامله میشود. فعالان بازار معتقدند کاهش محدود نوسان تتر، تحت تأثیر ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و افت هیجانات معاملاتی در بازار رمزارزها رخ داده است.
کارشناسان میگویند تا زمانی که شوک جدیدی از سمت بازار ارز یا تحولات سیاسی و اقتصادی منتشر نشود، قیمت تتر در همین محدودههای فعلی نوسان خواهد داشت؛ آرام، خنثی و بیهیجان، دقیقاً همان چیزی که از تتر انتظار میرود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟