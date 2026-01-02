صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت سرشبکه‌ها و هسته‌های اغتشاشات همدان

دادستان مرکز استان همدان گفت: برای افراد دستگیرشده در جریان تجمعات و اغتشاشات اخیر، پرونده‌های قضایی تشکیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۸۰
| |
42433 بازدید
سرشبکه‌ها و هسته‌های اغتشاشات همدان بازداشت‌ شدند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، با اشاره به تجمعات اخیر در برخی نقاط استان، اعلام کرد: دستگاه قضایی استان با رصد دقیق تحولات میدانی و اطلاعاتی و در چارچوب وظایف قانونی، نسبت به رسیدگی به اقدامات خارج از چارچوب قانون اقدام کرده است. برای افراد دستگیرشده در جریان این تجمعات و اغتشاشات، پرونده‌های قضایی تشکیل شده و رسیدگی به اتهامات آنان با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق شهروندی در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد. 

وی افزود: با وجود نارضایتی‌های عمومی نسبت به گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی که بیان آن در چارچوب قانون، حقی طبیعی برای مردم است، حضور خیابانی نسبت به دوره‌های گذشته کمرنگ‌تر بوده و بخش عمده‌ای از مطالبات به‌صورت مسالمت‌آمیز مطرح شده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی عناصر سازمان‌یافته و آموزش‌دیده با سوءاستفاده از فضای اعتراضات، درصدد ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بوده‌اند. 

دادستان مرکز استان همدان تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، تعدادی از سرشبکه‌ها و هسته‌های اغتشاش بازداشت‌شده، به‌صورت سازمان‌یافته آموزش دیده و مأموریت داشته‌اند با اقدامات تحریک‌آمیز، از جمله نزدیک شدن به مراکز مذهبی و حساس مانند مساجد و کلانتری‌ها، واکنش نیرو‌های انتظامی را برانگیزند و فضای جامعه را ملتهب کنند. شواهد حاکی از آن است برخی از این افراد با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به هدایت ناآرامی‌ها کرده‌اند. 

وی با تأکید بر حق قانونی مردم در بیان مطالبات و اعتراضات قانونی اظهار داشت: هرگونه اقدام که منجر به اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی یا ایجاد ناامنی شود، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد. 

نجفی در پایان افزود: عملکرد حرفه‌ای، هوشمندانه و همراه با سعه‌صدر نیروی‌های بسیجی و عوامل انتظامی در مدیریت شرایط و هوشیاری و همراهی مردم، دو عامل مهم در کنترل اوضاع، خنثی‌سازی سناریو‌های خشونت‌آمیز و حفظ امنیت عمومی بوده است.

 

 
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f3o
tabnak.ir/005f3o