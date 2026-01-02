صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بازگشت سیدجلال به پرسپولیس کلید خورد

سرمربی تیم پرسپولیس برای اضافه شدن پیشکسوت این باشگاه درخواست داده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۷۸
| |
2385 بازدید
|
۱

درخواست اوسمار برای حضور سیدجلال در پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از فارس،  تغییرات در کادر فنی پرسپولیس با جدایی رسمی امیرحسین پیروانی وارد فاز جدیدی شد.

پیروانی که در ابتدای فصل با نظر وحید هاشمیان به جمع سرخ‌پوشان اضافه شده بود، علیرغم شایعاتی مبنی بر ماندگاری‌اش به واسطه حضور برادرش در باشگاه، در نهایت در آستانه نیم‌فصل دوم از این تیم جدا شد.

باشگاه پرسپولیس ضمن تأیید این خبر، اعلام کرد که همکاری با این مربی به پایان رسیده و او طی روزهای آینده برای تسویه‌حساب نهایی در باشگاه حاضر خواهد شد.

 با خالی شدن یک جایگاه در کادر فنی، گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت سیدجلال حسینی به اوج خود رسیده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی پرسپولیس که رابطه نزدیکی با کاپیتان سابق این تیم دارد، درخواست رسمی و مکتوب خود را برای حضور دوباره حسینی در کادر فنی به مدیریت باشگاه ارائه داده است.

اوسمار معتقد است حضور سید جلال می‌تواند از نظر فنی و روحی، ثبات دفاعی تیم را در نیم‌فصل دوم تقویت کند.

برچسب ها
سیدجلال حسینی اوسمار ویرا پرسپولیس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
1
1
پاسخ
بی اثر و بی خاصیت و بی اهمیت
