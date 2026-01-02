بازگشت سیدجلال به پرسپولیس کلید خورد
به گزارش تابناک به نقل از فارس، تغییرات در کادر فنی پرسپولیس با جدایی رسمی امیرحسین پیروانی وارد فاز جدیدی شد.
پیروانی که در ابتدای فصل با نظر وحید هاشمیان به جمع سرخپوشان اضافه شده بود، علیرغم شایعاتی مبنی بر ماندگاریاش به واسطه حضور برادرش در باشگاه، در نهایت در آستانه نیمفصل دوم از این تیم جدا شد.
باشگاه پرسپولیس ضمن تأیید این خبر، اعلام کرد که همکاری با این مربی به پایان رسیده و او طی روزهای آینده برای تسویهحساب نهایی در باشگاه حاضر خواهد شد.
با خالی شدن یک جایگاه در کادر فنی، گمانهزنیها درباره بازگشت سیدجلال حسینی به اوج خود رسیده است. شنیدهها حاکی از آن است که اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی پرسپولیس که رابطه نزدیکی با کاپیتان سابق این تیم دارد، درخواست رسمی و مکتوب خود را برای حضور دوباره حسینی در کادر فنی به مدیریت باشگاه ارائه داده است.
اوسمار معتقد است حضور سید جلال میتواند از نظر فنی و روحی، ثبات دفاعی تیم را در نیمفصل دوم تقویت کند.