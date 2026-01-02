صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۹۴۷۷
کد خبر: ۱۳۴۹۴۷۷
بازدید: ۵۵۷۰

به مناسبت آغاز سال نو میلادی (۲۰۲۶)

عکس: هاورِسک آخرین روستای ارمنی در شمال عراق

هاورِسک، روستایی کوچک و دورافتاده در شمال عراق، آخرین محل سکونت جامعه ارمنی در این کشور به شمار می‌رود؛ روستایی که با وجود امنیت نسبی، امروز با چالش‌هایی، چون کاهش جمعیت، مشکلات اقتصادی، کمبود آب و نبود فرصت‌های شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از ساکنانش را به مهاجرت وا‌می‌دارد. در این میان، تنها ۷۹ خانواده در هاورِسک باقی مانده‌اند و مراد وارطانین، شهردار ۷۰ ساله روستا، همچنان با تلاشی خستگی‌ناپذیر برای حفظ هویت ارمنی و تداوم زندگی در این روستای فراموش‌شده ایستاده است.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
