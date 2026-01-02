پاسخ مهم قاآنی به سوالی درباره شهید سلیمانی

به گزارش تابناک، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درباره شهید سردار سلیمانی گفت: حضرت آقا فرمودند که به دلیل اخلاص در عمل، شهید سلیمانی محبوب همه شد.

قاآنی در پاسخ به این سوال که سردار سلیمانی در این شرایط اقتصادی از مسئولان چه خواسته ای داشت گفت:او کار خود را انجام می‌داد و هر جا هم که لازم بود، حرف‌هایش را صریح و مستقیم به مسئولان می‌زد.