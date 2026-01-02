نبض خبر
توهین یاسر جبرائیلی: ملت شریف ایران اول خرتان کردند، بعد جیبتان را زدند!
یاسر جبرائیلی از تدوینکنندگان برنامه اقتصادی سید ابراهیم رئیسی در مصاحبه با یکی از عناصر مسئله دار لندن نشین دست به توهینهای بیسابقهای به مردم ایران زد. جبرائیلی در فرازهایی از اظهارات زنندهاش گفت: «...به پزشکیان گفتم دولت قبل را ساقط کردند، تو را هم ساقط میکنند، نکن این کار رو... پسر حاج آقای پناهیان زده بود که مدنی زاده (وزیر اقتصاد) بیاید شش ماهه ایران گلستانه، همه چیز را درست میکند... گناه داری، بدبختی... با نفهمیات داری مهر قتل خودت را امضا میکنی... استحمار مقدمه استثمار است... ملت شریف ایران اول خرتان کردند، بعد جیبتان را زدند!» اظهارات کامل جبرائیلی را بشنوید و پاسختان را با ما در میان بگذارید.
گزارش خطا
پسندها:
۲
اخبار مرتبط