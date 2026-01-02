En
نبض خبر

تصاویر سقوط پهپاد آمریکایی در افغانستان

گزارش شده است که یک پهپاد MQ-9 Reaper نیروی هوایی ایالات متحده در نزدیکی میدان شهر در استان میدان وردک افغانستان سقوط کرده است. این پهپاد پیشرفته که به دلیل قابلیت‌های نظارتی و تهاجمی طولانی مدت خود شناخته می‌شود، از راه دور از پایگاه هوایی العدید در قطر هدایت می‌شد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که هیچ تلفاتی در زمین رخ نداده است، اما این حادثه سوالاتی را در مورد قابلیت اطمینان فنی و خطرات عملیاتی در منطقه ایجاد می‌کند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که نیروهای آمریکایی پس از خروج 2021، نظارت فراافق را حفظ می‌کنند. تصاویر لاشه این پهپاد را می‌بینید.
