عکس: مراسم تحلیف اولین شهردار مسلمان نیویورک با قرآن کریم
ممدانی با دستی بر قرآن، به عنوان شهردار جدید نیویورک سوگند خورد.شهردار نیویورک، زهران ممدانی به عنوان صد و یازدهمین شهردار بزرگترین شهر کشور آمریکا انتخاب شد و به دنبال اجرای برنامه مترقی و تحولآفرینی است که بر اساس آن مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرده بود.
برچسبها:تک عکس نیویورک آمریکا شهردار زهران ممدانی
