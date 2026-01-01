صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۹۳۲۷
بازدید: ۳۸۶۰

عکس: مراسم تحلیف اولین شهردار مسلمان نیویورک با قرآن کریم

ممدانی با دستی بر قرآن، به عنوان شهردار جدید نیویورک سوگند خورد.شهردار نیویورک، زهران ممدانی به عنوان صد و یازدهمین شهردار بزرگترین شهر کشور آمریکا انتخاب شد و به دنبال اجرای برنامه مترقی و تحول‌آفرینی است که بر اساس آن مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرده بود.

تک عکس نیویورک آمریکا شهردار زهران ممدانی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
