نبض خبر
پزشکیان: دیگر دلار 28500 تومانی نمیدهیم / به هرکه دلار میدهیم، میخورد!
مسعود پزشکیان رییس جمهور در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: «ما دیگر دلار 28500 تومانی برای واردات نهاده نمیدهیم... با ارز آزاد وارد کنند... آن ارز را (در قالب یارانه) به مصرف کننده میدهیم» پزشکیان گفت: «دلار را به هرکسی میدهیم میخورد.» روایت پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو دلار دلار 28500 تومانی نهاده عبدالناصر همتی بانک مرکزی افزایش قیمت ارز یارانه کالاهای اساسی
اخبار مرتبط