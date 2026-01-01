مسعود پزشکیان رییس جمهور در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: «ما دیگر دلار 28500 تومانی برای واردات نهاده نمی‌دهیم... با ارز آزاد وارد کنند... آن ارز را (در قالب یارانه) به مصرف کننده می‌دهیم» پزشکیان گفت: «دلار را به هرکسی می‌دهیم می‌خورد.» روایت پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.