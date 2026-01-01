روایت استانداری از شب جنجالی فرودگاه یزد
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ استانداری یزد در اطلاعیهای در خصوص حواشی این پرواز اعلام کرد: انتساب معطلی مردم به حضور مسئولین، خلاف واقع است و استانداری یزد هیچگونه دخالتی در این عزل نداشته است
بر اساس این اطلاعیه، در پرواز دوشنبه شب یزد ایر با توجه به ملاقات با یکی از مدیران کشوری، مدیریت پاویون طبق روال معمول، استاندار محترم و جناب آقای دکتر میرمحمدی (نماینده محترم مجلس) را رأس ساعت ۱۰:۲۰ (دقیقاً ۱۰ دقیقه پیش از موعد پرواز ۱۰:۳۰) به پای پلکان منتقل نمودند که خلبان پرواز ۱۰ دقیقه زودتر از موعد مقرر اقدام به بستن دربها کرده بود.
استاندار یزد خواستار بازگشت خلبان
علیرغم تذکر مسئولین فرودگاه مبنی بر باقی بودن زمان قانونی، خلبان از پذیرش مسافران امتناع ورزید. با این حال، رأس ساعت ۱۰:۳۰ و با وجود اصرار پرسنل محترم پاویون برای سوار شدن مقامات، استاندار و نماینده مردم صرفاً جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایر مسافران و پیشگیری از تأخیر، از انجام سفر انصراف داده و محل را ترک نمودند.
تأخیر ایجاد شده پس از ترک مسئولین، ناشی از پیگیریهای اداری پرسنل فرودگاه و تماسهای مدیریت شرکت با خلبان جهت بررسی علت عدم رعایت پروتکلها بوده است. تأکید میگردد در زمان وقوع این تأخیر، استاندار و هیئت همراه اصلاً در پای پرواز حضور نداشتند؛ لذا انتساب معطلی مردم به حضور مسئولین، خلاف واقع است.
در خصوص اخبار مربوط به تصمیمات انضباطی شرکت یزد ایر علیه خلبان پرواز، تأکید میگردد که مباحث فنی و اداری پرسنل، موضوعی کاملاً درونسازمانی است و استانداری یزد هیچگونه دخالتی در عزل و نصبهای داخلی این بخش خصوصی نداشته و نخواهد داشت.
با این وجود، استاندار محترم از مدیریت شرکت هواپیمایی یزد ایر انتظار دارند، با سعه صدر و نگاهی پدرانه نسبت به حلوفصل این موضوع اقدام نمایند.