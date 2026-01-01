همتی قول داد ارز را شش ماه تا یک سال ثابت نگه دارد

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «باید ارز ثابت باشد؛ ارز یک یا چند قیمتی به نظر من معنایی ندارد... آقای همتی قول دادند که با کمک کارشناسان بانک مرکزی بتوانند حدود شش ماه تا یک سال ارز را ثابت نگه دارند تا به ثبات تولید و توزیع برسیم.» توضیحات این مقام را می‌بینید و می‌شنوید.