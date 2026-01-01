En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 849
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۲۲۷
کد خبر:۱۳۴۹۲۲۷
3505 بازدید
نظرات: ۳۵
نبض خبر

همتی قول داد ارز را شش ماه تا یک سال ثابت نگه دارد

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «باید ارز ثابت باشد؛ ارز یک یا چند قیمتی به نظر من معنایی ندارد... آقای همتی قول دادند که با کمک کارشناسان بانک مرکزی بتوانند حدود شش ماه تا یک سال ارز را ثابت نگه دارند تا به ثبات تولید و توزیع برسیم.» توضیحات این مقام را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عبدالناصر همتی افزایش نرخ ارز بانک مرکزی بی ثباتی قیمت ویدیو
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۵
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
7
پاسخ
زرشک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
3
پاسخ
در صورتی امکان پذیر است که بساط دلار فروش خیابانی و تتر فروش بی نام و نشان جمع شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
مگه دهه ۶۰ هست؟ الان جاهای دیگر مشکل دارد و آقای همتی هم کاری نمی‌تواند بکند.
ناشناس
|
Sweden
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
1
پاسخ
بماند که نمیتوانید؛جناب همتی بعدش؟ فنر فشرده؟ حال میفهمم چرا قدیم میگفتند آزموده را آزمودن خطاست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
6
پاسخ
ثابت نگه داشتن دلار روی۱۴۰ تومن هیچ دردی دوا نمیکنه
ناشناس
|
Japan
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
5
پاسخ
قول نداده بیاره پایین...!!! زحمت کشیده....اونم تا ۶ ماه....همون ۲۰۰ تومنی میشه که از اول میگفتن...این دیگه کیه!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
6
پاسخ
چقدر ایشون هنرمند تشریف دارند رو دلار ۱۴۰ تومنی میخواد ثابت نگهداره خجالت هم نمیکشه!!
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
3
پاسخ
ثابت چیه .باید کاهش پیدا کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
3
پاسخ
دروغ دروغ دروغ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
3
پاسخ
همش دروغ دروغ دروغ دروغ دروغ
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
1
پاسخ
این اصلاح طلبان یا آلزایمر دارند یا بالا و پایین رفتن دلار ترفند و اقدام انهاست . همین اقایان علت بالا رفتن دلار و پایین امدن ارزش پول ملی را تحریمها اعلام می کردند . مگر تحریمها لغو شده که همتی چنین فرمایشاتی دارند ایشان اگر می توانستند قیمت دلار را ثابت نگهدارند چرا قبلا که همین سمت را داشتند چنین مدیریتی نکردند . یعنی در دوره فبلی ریاست عمدا ارز را کنترل نکردند یا شیوخ بالا دستی اصلاحات چنین دستوراتی داده بودند
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟