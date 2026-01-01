نبض خبر
همتی قول داد ارز را شش ماه تا یک سال ثابت نگه دارد
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «باید ارز ثابت باشد؛ ارز یک یا چند قیمتی به نظر من معنایی ندارد... آقای همتی قول دادند که با کمک کارشناسان بانک مرکزی بتوانند حدود شش ماه تا یک سال ارز را ثابت نگه دارند تا به ثبات تولید و توزیع برسیم.» توضیحات این مقام را میبینید و میشنوید.
در صورتی امکان پذیر است که بساط دلار فروش خیابانی و تتر فروش بی نام و نشان جمع شود.
ناشناس| |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
بماند که نمیتوانید؛جناب همتی بعدش؟ فنر فشرده؟ حال میفهمم چرا قدیم میگفتند آزموده را آزمودن خطاست!
قول نداده بیاره پایین...!!! زحمت کشیده....اونم تا ۶ ماه....همون ۲۰۰ تومنی میشه که از اول میگفتن...این دیگه کیه!!
چقدر ایشون هنرمند تشریف دارند رو دلار ۱۴۰ تومنی میخواد ثابت نگهداره خجالت هم نمیکشه!!
این اصلاح طلبان یا آلزایمر دارند یا بالا و پایین رفتن دلار ترفند و اقدام انهاست . همین اقایان علت بالا رفتن دلار و پایین امدن ارزش پول ملی را تحریمها اعلام می کردند . مگر تحریمها لغو شده که همتی چنین فرمایشاتی دارند ایشان اگر می توانستند قیمت دلار را ثابت نگهدارند چرا قبلا که همین سمت را داشتند چنین مدیریتی نکردند . یعنی در دوره فبلی ریاست عمدا ارز را کنترل نکردند یا شیوخ بالا دستی اصلاحات چنین دستوراتی داده بودند