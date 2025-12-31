En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 8190
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۱۶۵
کد خبر:۱۳۴۹۱۶۵
14949 بازدید
نبض خبر

پیام نتانیاهو به پوتین درباره جنگ با ایران را ببینید + زیرنویس

بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز پیامش به ولادیمیر پوتین درباره حمله دوباره به ایران برای انتقال به ایران را رسماً تایید کرد و گفت: «دنبال جنگ مجدد با ایران نیستیم... ایران تمرین شلیک موشک به ایران داشته است... امیدوارم به حمله نکنند...» با توجه به جلسه اخیر نتانیاهو به نظر می‌رسد این اقدام عملیات روانی برای تحرکات بعدی رژیم اسرائیل است. ادعاهای نتانیاهو را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بنیامین نتانیاهو دونالد ترامپ توان موشکی ایران جنگ ایران و اسرائیل حمله اسرائیل به ایران ولادیمیر پوتین
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
سناتور آمریکایی: اگر حمله به ایران انجام شود، هدف موشک‌هاست + زیرنویس
مکانیزم موشک مرگبار تازه روسیه را ببینید
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
تلویزیون اسرائیل: ایران برای رویارویی در آینده نزدیک آماده می‌شود! + زیرنویس
تصاویر ادعایی از تست موشک عظیم ایران
تصاویر ادعایی پرتاب موشک بالستیک از شهرهای مختلف ایران
تمسخر تکذیب تست موشک توسط مجریان صداوسیما!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
تصاویر شلیک موشک در غرب ایران
واکنش معاون پزشکیان به تهدید ترامپ: باید موشک داشته باشیم
اتمام حجت پزشکیان درباره حمله اسرائیل در وب سایت رهبری
اسرائیل می‌گوید باید هست و نیست ایرانی‌ها را از سر راه برداریم
نتانیاهو به این دلیل از آمریکا می‌خواهد به ایران حمله کند
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند
چهره نزدیک به جلیلی: نتانیاهو چراغ سبز حمله به ایران را خواهد گرفت!
باید به ایران همزمان با اعتراضات داخلی حمله کنیم!
لفاظی ترامپ درباره حمله به ایران: اگر چنین کنند حتماً و فوراً! + زیرنویس
تهدید ترامپ به بمباران ایران پس از جلسه با نتانیاهو! + زیرنویس
ترامپ: به نتانیاهو گفتم هر کاری می‌خواهی بکن! +زیرنویس
هدیه تکه‌‌ای از موشک‌های ایران به ترامپ!
تصاویر اسکورت سنگین نتانیاهو برای ملاقات ترامپ
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟