پیام نتانیاهو به پوتین درباره جنگ با ایران را ببینید + زیرنویس
بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز پیامش به ولادیمیر پوتین درباره حمله دوباره به ایران برای انتقال به ایران را رسماً تایید کرد و گفت: «دنبال جنگ مجدد با ایران نیستیم... ایران تمرین شلیک موشک به ایران داشته است... امیدوارم به حمله نکنند...» با توجه به جلسه اخیر نتانیاهو به نظر میرسد این اقدام عملیات روانی برای تحرکات بعدی رژیم اسرائیل است. ادعاهای نتانیاهو را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
