عکس: چغازنبیل، بازتاب تاریخ کهن ایران

زیگورات باستانی چغازنبیل به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین یادگارهای تمدن ایلامی، بازتابی روشن از شکوه، باورها و دانش معماری ایران باستان است؛ بنایی که بیش از سه هزار سال پیش در جنوب‌غرب ایران ساخته شد و امروز به‌عنوان یکی از نخستین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاهی ویژه در شناخت هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین دارد و همچنان پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ را به خود جذب می‌کند.