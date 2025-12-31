صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۹۱۲۳
بازدید: ۲۵۴۱۴

عکس: چغازنبیل، بازتاب تاریخ کهن ایران

زیگورات باستانی چغازنبیل به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین یادگارهای تمدن ایلامی، بازتابی روشن از شکوه، باورها و دانش معماری ایران باستان است؛ بنایی که بیش از سه هزار سال پیش در جنوب‌غرب ایران ساخته شد و امروز به‌عنوان یکی از نخستین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاهی ویژه در شناخت هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین دارد و همچنان پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ را به خود جذب می‌کند.

عکس تاریخی زیگورات چغازنبیل تمدن ایلامی یونسکو معماری ایران
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.