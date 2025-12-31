عکس: چغازنبیل، بازتاب تاریخ کهن ایران
زیگورات باستانی چغازنبیل بهعنوان یکی از برجستهترین یادگارهای تمدن ایلامی، بازتابی روشن از شکوه، باورها و دانش معماری ایران باستان است؛ بنایی که بیش از سه هزار سال پیش در جنوبغرب ایران ساخته شد و امروز بهعنوان یکی از نخستین آثار ثبتشده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاهی ویژه در شناخت هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین دارد و همچنان پژوهشگران و علاقهمندان تاریخ را به خود جذب میکند.
برچسبها:عکس تاریخی زیگورات چغازنبیل تمدن ایلامی یونسکو معماری ایران
