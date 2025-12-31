صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استفاده از فیلترشکن‌ها تبعات ضدامنیتی دارد

وزیر ارتباطات: موضوع فیلترشکن‌ها برای دولت و وزارت ارتباطات یک مسئله جدی است و بخشی از محدودیت‌های اعمال‌شده، ریشه در ملاحظات امنیتی دارد.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۱۹
| |
1052 بازدید
|
۱

استفاده از فیلترشکن‌ها تبعات ضدامنیتی دارد

به گزارش تابناک؛ وزیر ارتباطات با اشاره به گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور تأکید کرد: موضوع فیلترشکن‌ها برای دولت و وزارت ارتباطات یک مسئله جدی است و بخشی از محدودیت‌های اعمال‌شده، ریشه در ملاحظات امنیتی دارد.

وی افزود: در این زمینه دلایل امنیتی متعددی مطرح شده که از مبانی فنی و اصطلاحی قوی برخوردار است و نمی‌توان از کنار آنها به‌سادگی عبور کرد.

ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند، تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده وجود یک نیاز واقعی در جامعه است که باید به شکل اصولی و قانونمند به آن پاسخ داده شود.

وی هشدار داد: در عین حال، استفاده بی‌رویه و کنترل‌نشده از فیلترشکن‌ها، در برخی موارد به بروز مسائل و چالش‌های ضدامنیتی منجر شده است.

وزیر ارتباطات در پایان تأکید کرد: موضع دولت و وزارت ارتباطات در این حوزه روشن و جدی است، هرچند ذی‌نفعان مختلفی در این موضوع وجود دارند که تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ستار هاشمی وزیر ارتباطات فیلترشکن مشکل ضدامنیتی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستور صریح رئیس جمهور پیگیری شد
فیلترشکن‌ها به شدت شبکه را دچار مشکل کرده است
آمار وزیر ارتباطات درباره میزان استفاده از فیلترشکن‌ها
خبر خوش رفع فیلترینگ همچنان پابرجاست!
«خط سفید خبرنگاران» امتیاز نیست، ضرورت است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱
هما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
17
پاسخ
فیلترینگ رو بردارید تا امنیت فضای مجازی حفظ شود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005exz
tabnak.ir/005exz