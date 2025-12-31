استفاده از فیلترشکنها تبعات ضدامنیتی دارد
به گزارش تابناک؛ وزیر ارتباطات با اشاره به گسترش استفاده از فیلترشکنها در کشور تأکید کرد: موضوع فیلترشکنها برای دولت و وزارت ارتباطات یک مسئله جدی است و بخشی از محدودیتهای اعمالشده، ریشه در ملاحظات امنیتی دارد.
وی افزود: در این زمینه دلایل امنیتی متعددی مطرح شده که از مبانی فنی و اصطلاحی قوی برخوردار است و نمیتوان از کنار آنها بهسادگی عبور کرد.
ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند، تصریح کرد: این آمار نشاندهنده وجود یک نیاز واقعی در جامعه است که باید به شکل اصولی و قانونمند به آن پاسخ داده شود.
وی هشدار داد: در عین حال، استفاده بیرویه و کنترلنشده از فیلترشکنها، در برخی موارد به بروز مسائل و چالشهای ضدامنیتی منجر شده است.
وزیر ارتباطات در پایان تأکید کرد: موضع دولت و وزارت ارتباطات در این حوزه روشن و جدی است، هرچند ذینفعان مختلفی در این موضوع وجود دارند که تصمیمگیری را پیچیده کرده است.