عصبانیت امیرحسین ثابتی از انتصاب همتی را ببینید
امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره محورهای استیضاح وزیر اقتصاد گفت: «یکی از دلایل استیضاح آقای همتی، وجود مفاسد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد بود. امروز هم اگر ایشان در بانک مرکزی مسئولیت بگیرد، باید با بانکهای خصوصی و فسادهای نهادینهشده در نظام بانکی مقابله کند، اما با توجه به سابقه بانکی و تعارض منافع، امید چندانی به این موضوع ندارم. با این حال، مسئولیت نهایی با دولت است و امیدواریم نتیجه این تصمیمات به نفع مردم تمام شود.» عصبانیت ثابتی را ببینید.
دماغش سوخته حال کردم همتی شد رییس بانک مرکزی !؟ شما برای مردم چکار کردی !؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
حسین| |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
معون همتی فردی بنام محرمیان سالهاست اونجا پست معاونت دارد آیا این معاونان نباید تغییر کنند
لجبازی با مردم نه با مجلس سنگ انداز
پاسخ ها
حقگو| |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ما از ثابتی عصبانیت ندیدیم اما عصبانیت تابناک رو نسبت به ثابتی دیدیم!!!
فک. کردید هر چی تستر بزنید مردم همون رو میبینن؟؟؟
پاسخ ها
مهدی| |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰