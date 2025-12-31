En
کد خبر:۱۳۴۹۱۰۳
نبض خبر

عصبانیت امیرحسین ثابتی از انتصاب همتی را ببینید

امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره محورهای استیضاح وزیر اقتصاد گفت: «یکی از دلایل استیضاح آقای همتی، وجود مفاسد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد بود. امروز هم اگر ایشان در بانک مرکزی مسئولیت بگیرد، باید با بانک‌های خصوصی و فسادهای نهادینه‌شده در نظام بانکی مقابله کند، اما با توجه به سابقه بانکی و تعارض منافع، امید چندانی به این موضوع ندارم. با این حال، مسئولیت نهایی با دولت است و امیدواریم نتیجه این تصمیمات به نفع مردم تمام شود.» عصبانیت ثابتی را ببینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین ثابتی عبدالناصر همتی ویدیو بانک مرکزی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳۷
انتشار یافته: ۳۲
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
44
96
پاسخ
دماغش سوخته حال کردم همتی شد رییس بانک مرکزی !؟ شما برای مردم چکار کردی !؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کسی که استیضاح شده چرا باید بشه رئیس بانک مرکزی؟؟!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
دماغ خودتم یه روز می‌سوزه. خاطرت جمع!!
ناشناس
| Canada |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
استیضاح سیاسی هیچ ارزشی ندارد. البته این پایداری چی ها آخرین روزهای سیاسی خود را میگذرانند.
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خدا وکیلی تو این مورد حق با مجلسه . دقیقا" این مورد دهن کجی به مردم است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
10
پاسخ
معون همتی فردی بنام محرمیان سالهاست اونجا پست معاونت دارد آیا این معاونان نباید تغییر کنند‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
11
54
پاسخ
لجبازی با مردم نه با مجلس سنگ انداز
پاسخ ها
حقگو
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
جناب ثابتی فارغ از سیاسی بازی چرا فریاد نمیزنی که ارزهای این مملکت ثروتمند وارد بازار نمیشود؟ چرا قلدری پتروشیمی ها و فولادی ها ووو را بدون لکنت تقابل با مردم اعلام نمیکنی؟
ناشناس
|
Italy
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
6
41
پاسخ
کی رو بزاره جای فرزین هیچ آدم باسوادی نمیاد وسط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
6
40
پاسخ
به قول احمدی نژاد آب رو بریز ......،
ناشناس
|
Thailand
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
7
46
پاسخ
مجلس ! شما ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
44
31
پاسخ
ما از ثابتی عصبانیت ندیدیم اما عصبانیت تابناک رو نسبت به ثابتی دیدیم!!!
فک. کردید هر چی تستر بزنید مردم همون رو میبینن؟؟؟
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
طرفداران مکتب سوپر انقلابی وارد شدند!
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
6
25
پاسخ
نه باج نمیده به نمایندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
10
37
پاسخ
آقای ثابتی چرا از طرف مردم حرف می زنی !؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
26
پاسخ
آقای ثابتی یادتون هست ده سال پیش نرخ ارز سه هزار و سیصد تومان بود و شما یقه دولت را گرفته بودی و میگفتی باید ریل گذاری اقتصاد و سیاست تغییر کند ، حالا تحویل بگیر
