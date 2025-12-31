عصبانیت امیرحسین ثابتی از انتصاب همتی را ببینید

امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره محورهای استیضاح وزیر اقتصاد گفت: «یکی از دلایل استیضاح آقای همتی، وجود مفاسد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد بود. امروز هم اگر ایشان در بانک مرکزی مسئولیت بگیرد، باید با بانک‌های خصوصی و فسادهای نهادینه‌شده در نظام بانکی مقابله کند، اما با توجه به سابقه بانکی و تعارض منافع، امید چندانی به این موضوع ندارم. با این حال، مسئولیت نهایی با دولت است و امیدواریم نتیجه این تصمیمات به نفع مردم تمام شود.» عصبانیت ثابتی را ببینید.