به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مجتبی دهقانی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار داشت: در ساعت ۱۹:۰۰ روز دوشنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر محبوس شدن ۷ نفر کوهنورد در مسیر بالادست دره بارانی کوه صفه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. وی افزود: این افراد که در قالب یک گروه کوهنوردی شامل سه خانم و چهار آقا بودند، به دلیل تاریکی هوا، برودت شدید، یخ‌زدگی و لغزندگی مسیر ناشی از بارش برف قادر به ادامه مسیر و بازگشت ایمن نبودند و در شرایطی قرار گرفتند که خطر یخ‌زدگی آن‌ها را تهدید می‌کرد. دهقانی گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، اکیپ تخصصی امداد و نجات کوهستان سازمان آتش‌نشانی اصفهان به همراه رئیس اکیپ کوهستان، به محل اعزام شد. همچنین با هماهنگی‌های انجام‌شده، تیم‌هایی از جمعیت هلال‌احمر و هیئت کوهنوردی استان اصفهان نیز در عملیات حضور یافته و همکاری مؤثری در روند امدادرسانی داشتند. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: عملیات امداد و جست‌وجو که در شرایط سخت جوی و سرمای شدید انجام شد، حدود ۸ ساعت به طول انجامید و سرانجام در نیمه‌شب تمامی افراد محبوس‌شده به سلامت از ارتفاعات پایین آورده شده و به مسیر امن منتقل شدند. وی تصریح کرد: خوشبختانه در این حادثه مصدومیت جسمی گزارش نشد و تنها افراد دچار سرمازدگی اولیه و در معرض یخ‌زدگی بودند که با اقدامات به‌موقع، از بروز آسیب جدی جلوگیری شد.

دهقانی گفت: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ضمن قدردانی از همکاری تیم‌های امدادی همکار، از کوهنوردان و شهروندان درخواست می‌کند پیش از صعود به ارتفاعات، شرایط آب‌وهوایی، زمان مناسب بازگشت، تجهیزات فنی، پوشاک گرم و اصول ایمنی کوهستان را به‌طور جدی مدنظر قرار دهند تا شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم. وقتی هشدارهای هواشناسی منتشر می‌شود، معمولا به چند پدیده جوی اشاره می‌شود که می‌تواند برای کوهنوردان و طبیعت‌گردان تهدیدآمیز باشد؛ مه‌گرفتگی و کاهش دید، بارش برف و خطر بهمن، سرمازدگی و هیپوترمی، توفان‌های محلی و وزش باد شدید و حتی سیلاب‌های ناگهانی. مه غلیظ می‌تواند باعث گم‌ شدن در مسیرهای کوهستانی و افزایش خطر سقوط شود. تغییرات دما و بارش‌های جدید می‌تواند تعادل لایه‌های برف را بر هم بزند و منجر به ریزش بهمن شود. کاهش ناگهانی دما در ارتفاعات می‌تواند به سرعت باعث سرمازدگی و حتی مرگ شود.