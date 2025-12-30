غلامحسین محمدنیا مشهور داود محمدنیا، دیپلمات ارشد پیشین ایران در نیویورک فاش کرد در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، آمریکایی‌ها از ایران درخواست کردند اگر هواپیمای نظامی‌شان در حین حملات به مواضع ارتش بعث عراق وارد حریم هوایی ایران شدند، آن را اقدامی خصمانه و تجاوز به حریم هوایی ایران در نظر نگیرند و دست به مقابله نزنند. روایت این دیپلمات را به همراه تصاویری از حملات هوایی آمریکا به عراق در جریان عملیات ساقط کردن رژیم بعث را می‌بینید.