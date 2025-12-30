En
کد خبر:۱۳۴۸۹۹۶
وقایع اتفاقیه

درخواست آمریکا از ایران برای ورود جنگنده‌هایش به حریم هوایی ایران!

غلامحسین محمدنیا مشهور داود محمدنیا، دیپلمات ارشد پیشین ایران در نیویورک فاش کرد در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، آمریکایی‌ها از ایران درخواست کردند اگر هواپیمای نظامی‌شان در حین حملات به مواضع ارتش بعث عراق وارد حریم هوایی ایران شدند، آن را اقدامی خصمانه و تجاوز به حریم هوایی ایران در نظر نگیرند و دست به مقابله نزنند. روایت این دیپلمات را به همراه تصاویری از حملات هوایی آمریکا به عراق در جریان عملیات ساقط کردن رژیم بعث را می‌بینید.
برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه داود محمدنیا غلامحسین محمدنیا حمله آمریکا به عراق صدام حسین ویدیو روابط ایران و آمریکا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
مگه میتونیم بزنیم هواپیماهاشون رو ؟
دانیال
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
این را که همه میدونسنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
در افغانستان هم توافق کردند سال ۸۰
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مجوز ورود بدهید ولی خروج نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خب که چی؟ حالا بعد 20 سال یادت افتاده/؟ در هر جنگی ممگنه وارد حریم کشورهای همسایه هم بشن
