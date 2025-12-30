تعطیلی برخی مدارس خراسان جنوبی در روز چهارشنبه

روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا، مهدهای کودک تعطیل، آموزش ابتدایی غیرحضوری و آغاز به‌کار ادارات فردا با یک ساعت تأخیر آغاز می شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط استانداری خراسان جنوبی، کلیه مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی در سراسر استان تعطیل بوده و آموزش در مقاطع ابتدایی به صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزشی دنبال می‌شود.

همچنین مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال می‌توانند با هماهنگی مدیر مجموعه مربوطه از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز چهارشنبه با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و مدیریت مصرف انرژی، اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را از مراجع رسمی دنبال کنند.