وزیر نفت به پرسشهای نمایندگان مجلس پاسخ داد
به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از شانا ، سید اسماعیل حسینی در تشریح نشست سهشنبه، نهم دی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اظهار کرد: محور این نشست بررسی پرسشهای نمایندگان از وزیر نفت بود.
وی افزود: در مجموع پرسشهای ۱۷ نفر از نمایندگان به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود که تعدادی از آنان پیش از برگزاری نشست انصراف دادند یا طرح پرسش خود را به زمان دیگری موکول کردند و در نهایت چهار نفر از نمایندگان پرسشهای خود را مطرح کردند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: نمایندگان در این نشست از پاسخهای ارائهشده به برخی از پرسشهای مطرحشده، از جمله افزایش ظرفیت پالایشی، صادرات گاز و سوآپ قانع شدند؛ با این حال درباره برخی موضوعات دیگر از جمله فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، مقرر شد نشستهای فنی و کارشناسی بیشتری برای تبیین ابعاد مختلف آن برگزار شود.