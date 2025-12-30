قالیباف: پاسخ مردم به هر ماجراجویی غیرمنتظره است

رئیس مجلس با بیان اینکه ایران برای دفاع از خود از کسی اجازه نمی‌گیرد، گفت: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی گسترده، بدون اغماض و حتی غیرمنتظره است.

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‏ایران برای دفاع از خود از کسی اجازه نمی‌گیرد؛ پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی، گسترده، بدون اغماض و حتی غیرمنتظره است.

‏تصمیمات و اقدامات ایران برای تامین منافع و دفاع مشروع و به حق از خود، لزوما قابل پیش‌بینی و یا مشابه گذشته نخواهد بود.»