رژیم صهیونیستی جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد

ارتش رژیم اشغالگر امروز منطقه‌ای در حدفاصل بین دو منطقه «رمیش» و «عیتا الشعب» واقع در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داده است.
رژیم صهیونیستی جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رژیم صهیونیستی بار دیگر دست به نقض آتش‌بس لبنان زده و یک منطقه بین «رمیش» و «عیتا الشعب» واقع در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داده است.

این حملات در راستای سلسله نقض‌های مکرر آتش‌بس لبنان که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی امضا شده بود، انجام گرفته است.

رژیم اشغالگر پس از وقوع آتش‌بس، هزاران بار آتش بس در لبنان را نقض کرده است و حملاتش بویژه در جنوب یمن، با وجود انتقادات و اعتراضات مقامات لبنانی، ادامه دارد.

