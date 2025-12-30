به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رژیم صهیونیستی بار دیگر دست به نقض آتش‌بس لبنان زده و یک منطقه بین «رمیش» و «عیتا الشعب» واقع در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داده است.

این حملات در راستای سلسله نقض‌های مکرر آتش‌بس لبنان که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی امضا شده بود، انجام گرفته است.

رژیم اشغالگر پس از وقوع آتش‌بس، هزاران بار آتش بس در لبنان را نقض کرده است و حملاتش بویژه در جنوب یمن، با وجود انتقادات و اعتراضات مقامات لبنانی، ادامه دارد.