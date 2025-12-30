هشدار درباره نشت امنیتی در یک اپراتور

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، گزاره های مختلف نشان می دهند رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه بخشی از عملیات شناسایی و ترور مقامات کشورمان را از طریق رصد تلفن های همراه این افراد و نزدیکانشان انجام داده است.

بررسی اپراتورهای ایرانی نشان می دهد یکی از این دو اپراتور با داشتن ۴۹ درصد سهام خارجی می توانسته است یکی از کانال های نفوذ و دسترسی به اطلاعات توسط رژیم صهیونیستی به شمار رود.

در این رابطه قابل ذکر است که نماینده شرکت خارجی مذکور در ایران که هلندی الاصل است با روابط مشکوک و دسترسی های خاص نیازمند بررسی دقیق از سوی نهادهای ذی ربط است چرا که طبیعتا در شرایط حساس کنونی کشور که ایران در شرایط توقف جنگ با رژیم صهیونیستی قرار دارد صهیونیست ها از هر طریقی برای نفوذ و دسترسی به اطلاعات مسئولان و چهره های حساس کشور بهره گیری می کنند.

در پایان خاطر نشان می گردد اپراتور مذکور در بدو تاسیس قرار بود توسط شرکتی ترکیه ای در ایران راه اندازی شود اما به دلایل امنیتی و به خصوص دسترسی نداشتن بیگانگان به اطلاعات شهروندان ایرانی این واگذاری منتفی شد اما در کمال تعجب این بار حدود نیمی از سهام شرکت به ظاهر ایرانی در اختیار بیگانگان قرار گرفت.