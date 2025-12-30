معاون پزشکیان: باید موشک داشته باشیم
جعفر قائم پناه در جلسهای در استانداری تهران گفت: نباید هرچه آمریکا می خواهد جلوی آن سر خم کنیم.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۵۱| |
2003 بازدید
به گزارش تابناک، جعفر قائم پناه در جلسهای در استانداری تهران گفت: نباید هرچه آمریکا می خواهد جلوی آن سر خم کنیم.
معاون اجرایی پزشکیان افزود: اگر موشک هایمان جلوی اسرائیل عمل نمی کرد، آنها پیشنهاد آتش بس نمی دادند. توجیه نمی کنیم و برای مسائل اقتصادی برنامه داریم دو بانک عامل ناترازی و گرانی را منحل کردیم. آیا تورم یک شبه به وجود آمده که یک شبه از بین برود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟