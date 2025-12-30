معاون پزشکیان: باید موشک داشته باشیم

به گزارش تابناک، جعفر قائم پناه در جلسه‌ای در استانداری تهران گفت: نباید هرچه آمریکا می خواهد جلوی آن سر خم کنیم.

معاون اجرایی پزشکیان افزود: اگر موشک هایمان جلوی اسرائیل عمل نمی کرد، آنها پیشنهاد آتش بس نمی دادند. توجیه نمی کنیم و برای مسائل اقتصادی برنامه داریم دو بانک عامل ناترازی و گرانی را منحل کردیم. آیا تورم یک شبه به وجود آمده که یک شبه از بین برود.