معاون پزشکیان: باید موشک داشته باشیم

جعفر قائم پناه در جلسه‌ای در استانداری تهران گفت: نباید هرچه آمریکا می خواهد جلوی آن سر خم کنیم.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۵۱
2003 بازدید
معاون اجرایی پزشکیان افزود: اگر موشک هایمان جلوی اسرائیل عمل نمی کرد، آنها پیشنهاد آتش بس نمی دادند. توجیه نمی کنیم و برای مسائل اقتصادی برنامه داریم دو بانک عامل ناترازی و گرانی را منحل کردیم. آیا تورم یک شبه به وجود آمده که یک شبه از بین برود.

قائم پناه معاون پزشکیان معاون اجرایی مشکلات اقتصادی شرایط جنگی موشک توان موشکی
