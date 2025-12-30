En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 62012
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۹۴۵
کد خبر:۱۳۴۸۹۴۵
331015 بازدید
نظرات: ۵۸
نبض خبر

شجاعت جوان ایذه‌ای برای نجات شهروندان گرفتار در سیل

ویدیویی از نجات سرنشینان پژو 405 گرفتار در سیلاب توسط یکی از جوانان ایذه را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر ویدیو سیل ایذه خوزستان نجات از سیل
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۵۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
75
پاسخ
آفرین و درود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
به خدا با کمی انصاف و مهربانی وضع کشورمون خیلی بهتر میشه...خدا هم در رحمت و برکتش رو برا همه باز میکنه...بیائیم با هم مهربان تر باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
58
پاسخ
نمیدونم چی بگم... چقدر حس امنیت میکنم کقتی میبینم ادمها بهم کمک میکنن
GharaJan
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
57
12
پاسخ
تا جایی که من دیدم سرنشین اینو نجات داد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
غرض‌ورزانه حرف نزن اینو نگی چی بگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
68
پاسخ
خیر از عمرش ببینه دست به هرچی بزنه طلابشه
پاسخ ها
وطن پرست
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
یه کم از عقلت استفاده کنی می فهمی که این بنده خدا دو نفر که جابجا کرد دیگه خسته بود
زنده باد غیرت بختیاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
56
پاسخ
ایذه خاک قهرمان پرور و پهلوانان
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
56
پاسخ
درود بر لر زبانان عزیزم . واقعاً در صداقت و جوانمردی حرف اول و آخر را می زنند یک بار خودم و فرزندم را از غرق شدن نجات دادند و تا عمر دارم فراموش نخواهم کرد و زندگیم مدیون آنها هستم.
ستاره
|
United States of America
|
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
56
پاسخ
آفرین به هر چه مرد با غیرت هست
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
50
پاسخ
دمش گرم.با غیر ت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
48
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
54
پاسخ
درود بر تو مرد شجاع
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
مسلخ ؛ رضا یزدانی

مسلخ ؛ رضا یزدانی

مسلخ قطعه‌ای از رضا یزدانی خواننده پاک راک است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟