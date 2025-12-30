نبض خبر
شجاعت جوان ایذهای برای نجات شهروندان گرفتار در سیل
ویدیویی از نجات سرنشینان پژو 405 گرفتار در سیلاب توسط یکی از جوانان ایذه را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۱۹
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۵۸
آفرین و درود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
نمیدونم چی بگم... چقدر حس امنیت میکنم کقتی میبینم ادمها بهم کمک میکنن
تا جایی که من دیدم سرنشین اینو نجات داد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خیر از عمرش ببینه دست به هرچی بزنه طلابشه
پاسخ ها
وطن پرست| |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
زنده باد غیرت بختیاری
درود بر لر زبانان عزیزم . واقعاً در صداقت و جوانمردی حرف اول و آخر را می زنند یک بار خودم و فرزندم را از غرق شدن نجات دادند و تا عمر دارم فراموش نخواهم کرد و زندگیم مدیون آنها هستم.