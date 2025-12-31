میلی صفحه خبر لوگو بالا
این ۷ آبمیوه درمان سردرد‌های میگرنی هستند

کم آبی بدن، کمبود منیزیم، پتاسیم و برخی ویتامین‌ها از عوامل تحریک کننده میگرن هستند.
این ۷ آبمیوه درمان سردرد‌های میگرنی هستند

به گزارش تابناک؛ می‌خواهید بدانید آب کدام میوه برای میگرن خوب است؟ اگر بله این مقاله برای شماست. میگرن یکی از انواع سردرد‌های شایع میان افراد است که با نشانه هایی، چون تهوع، حساسیت به نور و صدا و خستگی شدید همراه می‌شود. خیلی از افراد ترجیح می‌دهند به جای مصرف مداوم دارو، از روش‌های طبیعی یا به اصطلاح درمان خانگی میگرن برای کنترل میگرن اقدام کنند. یکی از این روش‌ها، مصرف آب میوه‌های مناسب میگرن است که می‌توانند به کاهش شدت و دفعات حملات میگرنی کمک کنند.

کاهش سردرد میگرن با نوشیدن آب میوه

کم آبی بدن، کمبود منیزیم، پتاسیم و برخی ویتامین‌ها از عوامل تحریک کننده میگرن هستند. از این رو با نوشیدن آب میوه‌های طبیعی می‌توانید به بدن تان در هیدراته ماندن کمک کنید. از طرفی با جذب مواد معدنی مفید سیستم عصبی تان را تقویت کنید. آب میوه تاثیر زیادی بر کاهش التهاب بدن دارد. همچنین می‌تواند بر آرام سازی عضلات و عروق موثر باشد.

آب کدام میوه برای میگرن خوب است؟

برای این که بدانید اب کدام میوه برای میگرن خوب است؟! ادامه مقاله را با دقت مطالعه کنید، زیرا ما ۷ آب میوه‌ای را معرفی کرده‌ایم که می‌توانند خیلی سریع سردرد شما را تسکین دهند.

آب هندوانه

هندوانه سرشار از آب و منیزیم است و کم آبی بدن که یکی از مهم‌ترین دلایل شروع میگرن را جبران می‌کند.

مزیت: خنک کننده، سبک و بدون فشار به معده

بهترین زمان مصرف: هنگام شروع سردرد یا در روز‌های گرم

آب موز

موز منبع غنی پتاسیم و منیزیم است که نقش مهمی در تنظیم عملکرد اعصاب دارند.

مزیت: کاهش گرفتگی عضلات و آرام سازی سیستم عصبی

نکته: بهتر است با کمی آب یا شیر بادام ترکیب شود

آب گیلاس (به خصوص گیلاس ترش)

گیلاس خاصیت ضدالتهابی دارد و می‌تواند درد‌های عصبی را کاهش دهد.

مزیت: کاهش شدت درد میگرن و بهبود خواب

مناسب برای: میگرن‌های شبانه یا ناشی از کم خوابی

آب سیب

آب سیب ملایم و سازگار با معده است و به سم زدایی بدن کمک می‌کند.

مزیت: کاهش تهوع همراه میگرن

پیشنهاد: آب سیب طبیعی بدون شکر اضافه

آب پرتقال تازه

پرتقال سرشار از ویتامین C و منیزیم است که در کاهش استرس اکسیداتیو موثرند.

مزیت: تقویت سیستم ایمنی و کاهش خستگی

هشدار: در برخی افراد مرکبات می‌توانند محرک میگرن باشند؛ بنابراین حتما قبل از نوشیدن این آبمیوه واکنش بدن تان را بررسی کنید

آب انار

آب انار خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارد و به بهبود جریان خون کمک می‌کند.

مزیت: کاهش التهاب عروق مغزی

بهترین زمان مصرف: بین وعده‌های غذایی

آب طالبی

طالبی حاوی آب فراوان و ویتامین B۶ است که در کاهش علائم میگرن موثر است.

مزیت: سبک، خنک کننده و آرامبخش

نکات مهم در مصرف آب میوه برای میگرن

آب میوه را طبیعی و تازه مصرف کنید

از افزودن شکر خودداری کنید

دقت کنید؛ مصرف بیش از حد یک نوع میوه ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد

اگر میگرن شدید یا مزمن دارید، حتما با پزشک مشورت کنید

کلام پایانی

حالا که می‌دانید اب کدام میوه برای میگرن خوب است، باید بدانید که آبمیوه هر کدام که باشد چه هندوانه، موز، گیلاس، سیب، یا انار و طالبی باید حتما کاملا طبیعی و تازه مصرف شود. زیرا تاثیر بیشتری بر کاهش علائم میگرن دارند. البته واکنش بدن افراد متفاوت است، بنابراین بهتر است مناسب‌ترین گزینه را برای خود پیدا کنید. حتی شاید بهتر باشد ابتدا با پزشک مشورت کنید.

