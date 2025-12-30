صفحه خبر لوگوبالا تابناک
محسن رضایی: دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود

فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی گفت: در صورت هرگونه ماجراجویی جدید، اراده و توان نیروهای مسلح برای پاسخ به دشمن و دفاع از ملت ایران بسیار متفاوت از گذشته خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۳۹
| |
7438 بازدید

محسن رضایی: دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود

به گزارش تابناک، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏توان موشکی و دفاعی ایران نه قابل‌مذاکره، نه قابل‌توقف و نه قابل‌مهار است. در صورت هرگونه ماجراجویی جدید، اراده و توان نیروهای مسلح برای پاسخ به دشمن و دفاع از ملت ایران بسیار متفاوت از گذشته خواهد بود.»

محسن رضایی توان موشکی مذاکره اسرائیل دشمن
