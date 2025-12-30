همکاری اسرائیل و امارات علیه عربستان
کارشناسان تأکید دارند پیشروی عناصر وابسته به امارات در شرق و جنوب یمن را نباید صرفا در دایره جنگ یمن تفسیر کرد، بلکه این رخدادها، تکههایی از پازل بزرگتر برای تغییر نقشه منطقه است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عربستان سعودی در واکنش به تحولات جنوب و شرق یمن، به گونهای رفتار میکند که گویا شکست خورده یا با کودتای غافلگیرانهای مواجه شده است؛ کودتایی که مرزهای طولانی این کشور با استان «حضرموت» را در معرض خطر قرار داده است. این استان به تنهایی بیش از نیمی از مرز ۱۳۰۰ کیلومتری عربستان با یمن را در بر میگیرد.
روزنامه الاخبار با مقدمه فوق، به بررسی تحولات جنوب و شرق یمن پرداخت و نوشت، تلاش عربستان برای تثبیت حضور خود در استانهای حضرموت» و «المهره از طریق نیروهای «درع الوطن» بسیار دیر صورت گرفت. سعودی این نیروها را در اوایل سال ۲۰۲۳ و با توافق با حزب «الاصلاح» تشکیل داد.
الاخبار درباره این تأخیر مینویسد، امارات پیش از عربستان، در یک اقدام پیشدستانه، کنترل گذرگاهها و بنادر حیاتی این منطقه را در دست گرفته بود. با این حال، سقوط آسان این دو استان به دست «شورای انتقالی جنوب» (وابسته به امارات) ظرف چند روز، تنها به دلیل تأخیر عربستان در چارهاندیشی نبود، بلکه به این دلیل است که این تحولات بخشی از یک پروژه بزرگتر است که اسرائیل در آن مشارکت فعال دارد، آمریکا بهطور ضمنی از آن حمایت میکند و امارات و متحدانش در یمن، سرنیزه این طرح هستند.
طراحی آمریکا برای تجزیه عربستان، مصر و ترکیه
به گزارش الاخبار، هدف این طرح، فقط محاصره جنبش انصارالله یمن نیست و صرفاً به تغییر استراتژی اسرائیل و غرب برای دستیابی به این هدف محدود نمیشود؛ بلکه این اقدامات در چارچوب یک طرح گستردهتر تجزیهطلبانه و بلندمدت صورت میگیرد. این طرح شامل کشورهایی مانند عربستان، مصر و ترکیه است که شاهد اختلافات و درگیریهای قومی و مذهبی هستند. به رسمیت شناختن «سومالیلند» توسط اسرائیل در پی تحولات یمن را باید در ادامه همین طرح دانست. این مسئله باعث شد لرزه بر اندام کشورهای مذکور بیفتد و به شدت مخالفت خود را با این اقدام صهیونیستها اعلام کنند.
الاخبار با اشاره به اینکه آمریکا در این خصوص، موضع مبهمی اتخاذ کرد، در ادامه گزارش داد، آمریکاییها به اسرائیل اجازه میدهند حتی در سطوح دیپلماتیک و در مناطق دوردست، با مسائل حاکمیتی کشورها بازی کند و این مداخلات فقط به مسائل نظامی کشورهای همسایه محدود نمیشود.بنا بر این گزارش، ترس این کشور بدین سبب است که پروژههای تجزیهطلبانه در تمامی این کشورها ریشه دارد؛ چرا که اکثر این نظامها اگر مردم را به فقر نکشانده باشند، دستکم سرکوبگر هستند و یا هر دو ویژگی را دارند. همین مسئله باعث میشود بخشهایی از جامعه با امید به بهبود شرایط معیشتی، از جنبشهای جداییطلب حمایت کنند.
این واقعیت را میتوان در جشنهای ساکنان «سومالیلند» پس از به رسمیت شناخته شدن توسط اسرائیل و همچنین در قدرت گرفتن «شورای انتقالی جنوب» در یمن مشاهده کرد. این شورا شعار جدایی جنوب را سر میدهد؛ شعاری که خودِ عربستان هم نمیتواند بهراحتی در برابر آن بایستد.
همکاری اسرائیل و امارات علیه عربستان
وبگاه میدل ایست مانیتور هم از قول یک مقام ارشد وابسته به یکی از خاندان سلطنتی منطقه نوشت که درگیریهای پنهان و ائتلافهای در حال تغییر، شدت اختلافات سنتی را پشت سر گذاشته و تا مرز مناقشه ژئوپولیتیک میان قدرتهای منطقهای پیش رفته است.این مقام عربی سپس از موضوع تازهای پرده برداشت و از ائتلاف اسرائیل و امارات برای تقابل با عربستان سعودی سخن گفت؛ به گفته او: «یک شگفتی بزرگ در حال وقوع است و همکاری محرمانه و رو به رشد اسرائیل با امارات متحده عربی، تلاش دارد نقش سنتی عربستان به عنوان قدرت مسلط در خلیج فارس را تضعیف کند».او افزود که این ائتلاف پنهان میکوشد موازنه قوا در منطقه را بازتعریف کرده و ریاض را بابت «کندی» در مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل از طریق توافقات «ابراهیم» به نوعی تنبیه کند.او تاکید کرد: «تصاویری که از انسجام کشورهای عربی خلیج فارس تبلیغ میشوند، تنها ظاهر رسانهای صیقلیشده است و پشت آن رقابتهای تلخ، نزاعها بر سر نفوذ و خیانتهای متقابل میان پایتختها پنهان شده است».افشاگریها حاکی از آن است که مفهوم «خانه واحد خلیج فارس» در معرض فروپاشی است و احتمال تقسیم شورا به دو اردوگاه مطرح است: یکی محافظهکار به رهبری عربستان که قطر و عمان ممکن است به آن بپیوندند و دیگری به سمت تغییرات بنیادین و عادیسازی حرکت میکند به رهبری امارات، همراه با بحرین و کویت.
مأموریت جدید آمریکا به امارات
الاخبار در ادامه این گزارش نوشت، اگر آمریکا این مأموریت را به امارات نداده بود، قطعا ابوظبی جرأت نداشت این گونه امنیت عربستان را تهدید کند. در واقع اماراتیها مجبور به انجام این کار شدهاند؛ زیرا روابط امنیتی گستردهای با آمریکا دارند. شاید به همین دلیل است که ریاض و ابوظبی تاکنون با خویشتنداری به اختلافات خود در یمن پرداختهاند تا این تقابل به یک بحران علنی در روابط دوجانبه تبدیل نشود. حتی امارات در ظاهر چنین وانمود میکند که در حال کمک به عربستان است تا «شورای انتقالی جنوب» را به عقبنشینی از مواضع اشغالی در «حضرموت» و «المهره» متقاعد کند تا راه برای استقرار نیروهای درع الوطن هموار شود. ابوظبی این موضوع را یک مسئله امنیت ملی برای عربستان میداند که نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد، مگر آنکه خود را از اقدامات شورای انتقالی تبرئه کرده و آن را به فرمانبری این شورا از دستورات آمریکا و شاید تلویحاً اسرائیل نسبت دهد، نه دستورات خودش؛ آن هم علیرغم رابطه تبعیت محض که میان این شورا و امارات برقرار است. بنا بر این گزارش، کشورهای حوزه خلیج فارس بهخوبی با سازوکارهای مداخله آمریکا در امور خود آشنا هستند؛ از این رو، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان و مسئول پرونده یمن، تلاش کرد میان شورای انتقالی و جدایی جنوب یمن موسوم به «آرمان جنوب» تفکیک قائل شود. او آرمان جنوب را «عادلانه اما غیرقابل تقلیل به چند شخص» توصیف کرد و گفت اتفاقات اخیر به این آرمان آسیب میزند، چرا که «آزادی» عدن بدون فداکاریهای عربستان و متحدانش ممکن نبود.
گزینههای محدود ریاض در برابر امارات
در مقابل محدودیت گزینههای عملیاتی که عربستان برای برون رفت از رخدادهای جنوب یمن با آن مواجه است، امارات هم امروز موضع مبهم و کلی اتخاذ کرد و گفت که هر چند گفتوگو را ترجیح میدهد، ولی تمایلی ندارد این گفتوگو بر مبنای بازگشت به ما قبل تحولات اخیر باشد.الاخبار نوشت، اقدامات شورای انتقالی در لحظه سیاسی مناسبی برای ضربه زدن به عربستان در یمن صورت گرفت تا ریاض را بابت امتناع از تشدید تنش با انصارالله مجازات کند. توجیه شورای انتقالی برای تصرف حضرموت و المهره به بهانه جلوگیری از رسیدن سلاح به حوثیها و زمینهسازی برای حمله زمینی به آنها، برای هیچکس قانعکننده نبود؛ زیرا انصارالله تنها طرفی در یمن است که اگر اراده کند نفوذش را به جنوب گسترش دهد، قادر به شکست شورای انتقالی است. اما چنین تحولی نیازمند توافقی با ریاض است که به نظر میرسد عربستان در حال حاضر توان آن را ندارد. ریاض حتی قادر به اجرای نقشه راه سازمان ملل نیست؛ نقشهای که پیشتر بر سر آن با عربستان توافق شده بود، اما آمریکا برای متوقف کردنش مداخله کرد. در پایان باید گفت که عربستان امروز در یمن با گزینههای دشواری روبروست، هرچند که بهدلیل فشارهایی که متحمل شده، برخی کشورهای عربی با ریاض همدردی کردهاند. لذا در حال حاضر، نه اقدام نظامی علیه شورای انتقالی، گزینه آسانی برای سعودیهاست، نه ائتلاف و همگرایی با انصارالله واقع بینانه به نظر میرسد و نه شکستی که متحمل شده به راحتی قابل هضم است.
