به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدجعفر قائم‌پناه در جریان دومین روز سفر به استان تهران در نشست بررسی وضعیت تحقق مصوبات بانکی سفر رئیس‌جمهوری به این استان، اظهار کرد: اخیرا با آقایان مدنی‌زاده و فرزین صحبت کردیم و مکتوباتی نوشتیم و به بانک‌ها اعلام شد که به‌عنوان تکلیف نمی‌گوییم مثلاً چقدر وام ازدواج و فرزندآوری بدهید ولی پرداخت وام جهت صنایع تولید براساس تأکید رهبری که تولیدکنندگان را رزمندگان جنگ اقتصادی خوانده‌اند، باید مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه وظیفه ما پشتیبانی از رزمندگان جنگ اقتصادی است، تاکید کرد: کجا بهتر از بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند به تولیدکنندگانی که اکنون نیز به دلیل ناترازی‌، فشارهای فراوانی در تامین گاز و برق متحمل می‌شوند، کمک و به آنان تسهیلات پرداخت کند؟

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تمام تلاش دولت این است به تولیدکنندگان کمک کنیم، تصریح کرد: امیدواریم در یک تا دو هفته آینده این روند تحقق ناقص پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان متوقف شود که اصلاً مورد پذیرش رئیس‌جمهوری نیست.

قائم‌پناه یادآور شد: رئیس‌جمهوری اخیراً به من دستور داده است هر بانکی که به تولیدکنندگان کمک نمی‌کند با اسم و مشخصات بررسی و در صورت احراز تخلف از این مصوبه، برخورد جدی انجام شود.

وی تأکید کرد: عزم جدی دولت حمایت از تولید، افزایش رشد اقتصادی و رفع یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی کشور یعنی ضعف در تولید است.