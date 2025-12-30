صفحه خبر لوگوبالا تابناک
محمد شمس لنگرودی شاعر و نویسنده نام آشنا به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم سینمایی «دکه» جلوی دوربین رفت. 
محمد شمس لنگرودی شاعر و نویسنده نام آشنا به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم سینمایی «دکه» جلوی دوربین رفت. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دکه» فیلمی به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی مهدی ودادی است که پیش بینی می‌شود در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شود.
شمس لنگرودی که پیش‌تر در فیلم‌هایی همچون «پنج تا پنج»، «احتمال باران اسیدی»، «رفتن» و «دوباره زندگی» ایفای نقش کرده است، در این درام اجتماعی ملتهب به گفته سازندگان آن ایفاگر نقشی متفاوت خواهد بود.

سالار طهرانی، کارگردان «دکه» فارغ‌التحصیل رشته سینماست که ساخت فیلم بلند «شاهین»، سریال «مهلکه» و چند فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه دارد. مهدی ودادی علاوه بر تهیه‌کنندگی فیلم، فیلمنامه «دکه» را نیز نوشته است.    
اسامی دیگر بازیگران و عوامل فیلم به زودی اعلام خواهد شد.

