شاعر نامآشنا، بازیگر نقش اصلی یک فیلم سینمایی شد
محمد شمس لنگرودی شاعر و نویسنده نام آشنا به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم سینمایی «دکه» جلوی دوربین رفت.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۹۳| |
3039 بازدید
محمد شمس لنگرودی شاعر و نویسنده نام آشنا به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم سینمایی «دکه» جلوی دوربین رفت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دکه» فیلمی به کارگردانی سالار طهرانی و تهیهکنندگی مهدی ودادی است که پیش بینی میشود در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شود.
شمس لنگرودی که پیشتر در فیلمهایی همچون «پنج تا پنج»، «احتمال باران اسیدی»، «رفتن» و «دوباره زندگی» ایفای نقش کرده است، در این درام اجتماعی ملتهب به گفته سازندگان آن ایفاگر نقشی متفاوت خواهد بود.
سالار طهرانی، کارگردان «دکه» فارغالتحصیل رشته سینماست که ساخت فیلم بلند «شاهین»، سریال «مهلکه» و چند فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه دارد. مهدی ودادی علاوه بر تهیهکنندگی فیلم، فیلمنامه «دکه» را نیز نوشته است.
اسامی دیگر بازیگران و عوامل فیلم به زودی اعلام خواهد شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟