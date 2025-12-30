عکس: پتروشیمی شیراز؛ مهد صنعت پتروشیمی ایران
دی ماه ۱۳۴۳، نقطه عطفی در تاریخ صنعت ایران رقم خورد؛ راهاندازی پتروشیمی شیراز نه تنها اولین واحد در این حوزه بود، بلکه بنیانگذار صنعتی شد که امروز ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب میشود. این واحد، پس از بیش از شش دهه فعالیت مستمر به عنوان تولیدکننده اصلی کود شیمیایی، همچنان نقش محوری خود را ایفا میکند.
