صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دو وزیر سابق پایشان به زندان باز شد

سخنگوی قوه قضائیه از احضار دو وزیر سابق به زندان برای اجرای حکم پرونده چای دبش خبر داد و اعلام کرد که این دو وزیر باید ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند، در غیر این صورت با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۹۰
| |
5780 بازدید
دو وزیر سابق پایشان به زندان باز شد

سخنگوی قوه قضائیه از احضار دو وزیر سابق به زندان برای اجرای حکم پرونده چای دبش خبر داد و اعلام کرد که این دو وزیر باید ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند، در غیر این صورت با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در نشست خبری امروز خود از آخرین وضعیت پرونده چای دبش و احضار دو وزیر سابق خبر داد. وی اعلام کرد که ۲۰ نفر از متهمان این پرونده محکوم شده‌اند که از این تعداد، ۱۳ نفر به زندان منتقل شده‌اند و ۷ نفر همچنان فراری هستند.

وی افزود: "برای دو وزیر پیشین مرتبط با پرونده چای دبش، احضاریه صادر شده است و این دو وزیر باید ظرف پنج روز خود را معرفی کنند. در غیر این صورت، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد. "

روند رسیدگی به پرونده چای دبش

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، پیشتر اعلام کرده بود که رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی همه افراد در پرونده چای دبش به پایان رسیده است. وی همچنین تأکید کرد که درخواست‌های اعاده دادرسی بیش از ۳۰ نفر از متهمان رد شده است.

وضعیت دارایی‌های متهمان

دادستان تهران، "صالحی"، در ادامه افزود که از مجموع ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده‌اند. وی همچنین اشاره کرد که مطالبات بانک‌های مختلف از جمله بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه به طور کامل پرداخت شده است. همچنین، کارخانه دبش در حال انتقال به بانک‌های ملت، صادرات و ملی است، که ارزش آن بالغ بر ۵ همت است.

وی همچنین خبر داد که ویلای لوکس یکی از محکومان پرونده در لواسانات که ارزشی بالغ بر ۴ همت داشت، به بانک ملت منتقل شده است.

صالحی در پایان تأکید کرد که فعالیت کارخانه دبش باید ادامه یابد و هیچ‌گونه توقفی در کار آن ایجاد نشود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر متهمان چای دبش زندان احضاریه
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فائزه هاشمی: روی تختم آب و گوجه فرنگی ریختند!
قتل پدر و برادر پس از قتل خواهر
عذاب وجدان به قاتل پدر و راننده تاکسی، امان نداد!
زندانی سیاسی که با مجله فرانسوی مصاحبه می‌کند!
بابک زنجانی با پول‌های دزدیده شده تجارت می‌کند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005euI
tabnak.ir/005euI