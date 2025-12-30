دو وزیر سابق پایشان به زندان باز شد

سخنگوی قوه قضائیه از احضار دو وزیر سابق به زندان برای اجرای حکم پرونده چای دبش خبر داد و اعلام کرد که این دو وزیر باید ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند، در غیر این صورت با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در نشست خبری امروز خود از آخرین وضعیت پرونده چای دبش و احضار دو وزیر سابق خبر داد. وی اعلام کرد که ۲۰ نفر از متهمان این پرونده محکوم شده‌اند که از این تعداد، ۱۳ نفر به زندان منتقل شده‌اند و ۷ نفر همچنان فراری هستند.

وی افزود: "برای دو وزیر پیشین مرتبط با پرونده چای دبش، احضاریه صادر شده است و این دو وزیر باید ظرف پنج روز خود را معرفی کنند. در غیر این صورت، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد. "

روند رسیدگی به پرونده چای دبش

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، پیشتر اعلام کرده بود که رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی همه افراد در پرونده چای دبش به پایان رسیده است. وی همچنین تأکید کرد که درخواست‌های اعاده دادرسی بیش از ۳۰ نفر از متهمان رد شده است.

وضعیت دارایی‌های متهمان

دادستان تهران، "صالحی"، در ادامه افزود که از مجموع ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده‌اند. وی همچنین اشاره کرد که مطالبات بانک‌های مختلف از جمله بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه به طور کامل پرداخت شده است. همچنین، کارخانه دبش در حال انتقال به بانک‌های ملت، صادرات و ملی است، که ارزش آن بالغ بر ۵ همت است.

وی همچنین خبر داد که ویلای لوکس یکی از محکومان پرونده در لواسانات که ارزشی بالغ بر ۴ همت داشت، به بانک ملت منتقل شده است.

صالحی در پایان تأکید کرد که فعالیت کارخانه دبش باید ادامه یابد و هیچ‌گونه توقفی در کار آن ایجاد نشود.