انتشار برای اولین بار؛ نامه‌ حاج‌قاسم برای دخترش

این دستنوشته، گزیده‌ای کوتاه از همان نامه مهم و راهبردی است که مکتب حاج‌قاسم آن را در آستانه ششمین سالگرد سردار دل‌ها، سه‌شنبه(۹ دی) برای نخستین بار منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۸۸
| |
10765 بازدید
انتشار برای اولین بار؛ نامه‌ حاج‌قاسم برای دخترش

به گزارش تابناک؛  شهید حاج‌قاسم سلیمانی در اوج جنگ با داعش و جریان‌های تکفیری در سوریه و عراق در اواسط دهه ۹۰، در نامه‌ای مفصل خطاب به دخترشان خانم زینب سلیمانی، منطق حضور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای کشور و مقابله با دشمنان مردم ایران را تشریح کرده‌اند.

این دستنوشته، گزیده‌ای کوتاه از همان نامه مهم و راهبردی است که مکتب حاج‌قاسم آن را در آستانه ششمین سالگرد سردار دل‌ها، سه‌شنبه(۹ دی) برای نخستین بار منتشر کرد.

این دستنوشته به شرح ذیل است:

اگر این سد شکست، همه این سرزمین‌ها، همه این انسان‌ها به مصیبتی دچار می‌شوند که تاریخ گذشته مغول‌ها در مقابل آن هیچ خواهد بود.

اما چه کنم که برخی روشنفکرنماها می‌خندند فکر می‌کنند ما برای بقاء یک شخص بشار می‌جنگیم، نمی‌دانند این جبهه‌ی دفاع از انسانیت است نه فقط دفاع از اسلام، این جبهه‌ی دفاع از اسلام است نه فقط از شیعه.

این جبهه‌ی دفاع از ایران است نه فقط شیعه، این جبهه دفاع از همه انسان‌های بی‌خبر در خانه‌ها و خیابان‌ها و تجارتخانه‌هاست...

 
سد قاسم سلیمانی زینب سلیمانی داعش نیروی قدس
