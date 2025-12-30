نبض خبر
لاریجانی: میتوانیم کمتر از دو هفته بمب اتم بسازیم
محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی در مراسم پاسداشت یوم الله 9 دی گفت: «سیاست جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای یکی از افتخارات بزرگ شیعه است. ما تنها ملت هستیم که اگر تصمیم بگیریم میتوانیم کمتر از دو هفته بمب اتم بسازیم. همه شرایط فراهم هست اما نمیخواهیم چون جنگ در کشور ما اصول دارد.» اظهارات لاریجانی را میبینید و میشنوید.
این آقا به تنهایی تا الان چند میلیارد خسارت به ایران زده باشه خوبه؟ آقای لاریجانی، فرض کن الان بمب اتم ساختی، بعد چی؟
خوب بسازید چرا دست دست میکنید. ما مردم که دیگه چیزی برا از دست دادن نداریم
جنگ های امروز هیچ اصولی نداره بسازید ایران مرکز جبهه خوبان و مقاومته بمب اتم رو بسازید ما که استفاده نمی کنیم اما بازدارنده است
سرور گرامی شاید لزومی ندارد این سخنان را بگویید، فقط هزینه داره سود نداره