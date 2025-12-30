محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در مراسم پاسداشت یوم الله 9 دی گفت: «سیاست جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای یکی از افتخارات بزرگ شیعه است. ما تنها ملت هستیم که اگر تصمیم بگیریم می‌توانیم کمتر از دو هفته بمب اتم بسازیم‌. همه شرایط فراهم هست اما نمی‌خواهیم چون جنگ در کشور ما اصول دارد.» اظهارات لاریجانی را می‌بینید و می‌شنوید.