تعداد بازدید : 3350
کد خبر:۱۳۴۸۸۸۲
13262 بازدید
نظرات: ۳۶
نبض خبر

لاریجانی: می‌توانیم کمتر از دو هفته بمب اتم بسازیم‌

محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در مراسم پاسداشت یوم الله 9 دی گفت: «سیاست جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای یکی از افتخارات بزرگ شیعه است. ما تنها ملت هستیم که اگر تصمیم بگیریم می‌توانیم کمتر از دو هفته بمب اتم بسازیم‌. همه شرایط فراهم هست اما نمی‌خواهیم چون جنگ در کشور ما اصول دارد.» اظهارات لاریجانی را می‌بینید و می‌شنوید.
اخبار مرتبط
لاریجانی: آشوب طراحی دشمن است/ نباید گول بخوریم و مذاکره کنیم
مقام سابق اتمی: اگر ایران بخواهد سلاح اتمی بسازد، سلاح هسته‌ای تاکتیکی می‌سازد!
درخواست از رهبر انقلاب برای اجازه ساخت بمب
چرا یک آمریکایی یا انگلیسی باید به خاطر منافع اسرائیل با ایران بجنگد؟
توصیه چهره نزدیک به جلیلی به ساخت بمب اتم
استاد روابط بین‌الملل: فعلاً به سه دلیل نمی‌توانیم بمب اتمی تولید کنیم!
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
مردم تقاضای ساخت بمب اتم دارند!
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند
آیا با سلاح متعارف می‌توانیم از 90 میلیون نفر دفاع کنیم؟
اگر از آمریکا فریب خوردید مردم شما را با حاکمان قاجار مقایسه خواهند کرد!
لاریجانی: ایران می‌تواند در کمتر از دو هفته بمب اتم بسازد اما...
حاضرم فرزندانم به زندان بروند تا برای اسرائیل علیه ایران بجنگند
روایت جان کری از ملت ایران و بمب اتم ایرانی + زیرنویس
استراتژی ایران سلاح هسته‌ای بدون آزمایش و اعلام!
کسی نگفته اگر اسرائیل حمله کند بمب می‌سازیم!
بهتر است ایران بمب هسته‌ای داشته باشد تا اینکه وارد جنگ شویم!
ادعای دیپلمات سابق ایرانی: ایران ظرف چند ساعت می‌تواند 24 بمب هسته‌ای بسازد!
اگر من مشاور امنیت ملی ایران بودم، اکنون ایران سلاح هسته‌ای داشت!
از بین چین، ایران و کره شمالی، به ایران حمله می‌کنیم!
علی لاریجانی: دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم ولی اگر...
در عوض از دست دادن سوریه باید بمب اتم بسازیم!
درخواست از رهبری برای ساخت بمب اتم در شبکه افق!
ایران توان ساخت سلاح اتمی را دارد اما رسما می‌گوید من نمی‌سازم!
لاریجانی: نباید هیچ مذاکره‌ای داشته باشیم
لاریجانی: ترامپ خیلی احمق است؛ وضعیت را نفهمیده
اعلام برنامه انحلال سپاه توسط لاریجانی!
لاریجانی: به زودی با آمریکا مذاکره می‌کنیم / برای منافع نظام ما با شیطان هم مذاکره می‌کنیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۴
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۳۶
ناشناس
|
Austria
|
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
7
38
پاسخ
این آقا به تنهایی تا الان چند میلیارد خسارت به ایران زده باشه خوبه؟ آقای لاریجانی، فرض کن الان بمب اتم ساختی، بعد چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
33
پاسخ
خب بساز
منتظر چی هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
35
پاسخ
خوب بسازید چرا دست دست میکنید. ما مردم که دیگه چیزی برا از دست دادن نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
17
13
پاسخ
جنگ های امروز هیچ اصولی نداره بسازید ایران مرکز جبهه خوبان و مقاومته بمب اتم رو بسازید ما که استفاده نمی کنیم اما بازدارنده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
34
پاسخ
وقتی ساختن بمب تمام شد به فکر روغن و برنج هم باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
32
پاسخ
همه چی اینجا اصول داره غیر از شرایط زندگی مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
30
پاسخ
سرور گرامی شاید لزومی ندارد این سخنان را بگویید، فقط هزینه داره سود نداره
ش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
25
پاسخ
بجای کی تصمیم میگیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
9
پاسخ
خداوکیلی بسازید
ناشناس
|
Japan
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
12
پاسخ
پس بسازیم!
