حمایت از سازندگان داخلی؛ راهبرد ملی صنعت پتروشیمی

مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت پویای بخش خصوصی در ساخت تجهیزات صنعت نفت استفاده کرد، گفت: حمایت از سازندگان داخلی و خودکفایی در تولید تجهیزات و قطعه‌های مورد نیاز در صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک راهبرد ملی افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۸۱
| |
455 بازدید

حمایت از سازندگان داخلی؛ راهبرد ملی صنعت پتروشیمی

به گزارش گروه انرژی تابناک، به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قدرت‌الله نصیری، در نخستین نشست توسعه ساخت داخل در صنعت نفت با بیان اینکه سازندگان داخلی باید با استفاده از دانش و فناوری روز جهان و با در نظر گرفتن کیفیت و قیمت مناسب، تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی را تأمین ‌کنند، اظهار کرد: سازندگان داخلی از توانایی لازم برای تأمین تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بهره‌مند هستند و از طریق توانمندسازی بخش خصوصی می‌توان به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در صنعت پتروشیمی دست یافت.

وی با تأکید بر اینکه انتقال دانش فنی، بومی‌سازی فناوری، ساخت داخل تجهیزات و قطعه‌های مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مورد حمایت کامل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، بیان کرد: باید از شرکت‌های فعال در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حمایت کرد و صنعت پتروشیمی به‌ویژه در شرایط کنونی بیشترین مزیت را دارد.

مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: سازندگان داخلی باید از واحدهای تحقیق و توسعه خود با هدف رقابت‌پذیری بیشتر درعرصه‌های بین‌المللی بیش از پیش حمایت کنند و زیرساخت‌های خود را در مسیر توسعه گسترش دهند. نیازسنجی‌های صنعت به‌زودی نهایی می‌شود و می‌توان با همکاری و تعامل شرکت‌های ایرانی بسیاری از نیازهای صنعت را تأمین کرد.

نصیری با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با راهبری و سیاستگذاری در مسیر تأمین نیازهای فناورانه شرکت‌های پتروشیمی آماده هرگونه حمایت و همکاری است گفت: تعمیرات و نگهداری در مجتمع‌های پتروشیمی باید به بهترین شکل و با برنامه‌ریزی‌های جامع و کامل انجام شود تا در کنار حفظ تولید پایدار از هرگونه توقف تولید به دلایل مختلف جلوگیری شود.

پتروشیمی‌ وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران ساخت تجهیزات شرکت ملی صنایع پتروشیمی
