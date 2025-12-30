صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۸۸۷۹
| |
5656 بازدید

شهادت مظلومانه مرزبان کردستانی بر اثر یخ‌زدگی

فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت: سروان رحیم مجیدی‌مهر از پرسنل هنگ مرزی استان، حین ماموریت در ارتفاعات مرزی بانه بر اثر کولاک و برف سنگین به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی مرزبانی کردستان، سردار فرج رستمی روز دوشنبه اظهار کرد: در جریان کولاک و سرمای شدید حین گشت‌زنی نیرو‌های مرزبانی، پنج نفر از مرزبانان در منطقه مرزی گرفتار طوفان برفی شدند که با وجود اعزام سریع نیرو‌های امدادی و تلاش برای نجات آنان، متأسفانه سروان مجیدی‌مهر بر اثر یخ‌زدگی و سرمای شدید جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: چهار نفر دیگر از نیرو‌های هم‌رزم وی پس از چند ساعت جست‌وجوی مداوم توسط تیم‌های امدادی پیدا شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ضمن تسلیت به خانواده آن شهید والامقام گفت: سروان رحیم مجیدی‌مهر از مرزبانان مخلص، متعهد و پرتلاش یگان مرزی بانه بود که در انجام وظیفه و پاسداری از مرز‌های مقدس ایران اسلامی جان خود را فدا کرد.

یخ زدگی کولاک مرزبان کردستان
