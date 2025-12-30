صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۸۸۷۰
بازدید: ۶۲۱۵

عکس: تبریز در برف

بارش آرام و پیوسته برف از ساعات ابتدایی امروز، تبریز را یکپارچه سفیدپوش کرد و چهره‌ای زمستانی و چشم‌نواز به این شهر بخشید. کوچه‌ها، خیابان‌ها و درختان، در سکوتی دلنشین فرو رفتند و شهروندان تبریزی صبح خود را با منظره‌ای شاعرانه آغاز کردند؛ بارشی که علاوه بر زیبایی بصری، هوای شهر را تازه‌تر کرد و حال و هوایی خاص به زندگی روزمره بخشید.

عکس خبری تبریز برف استان آذربایجان شرقی
