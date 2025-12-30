صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بانک شهر رکورد پرداخت وام ازدواج را شکست

شعب بانک شهر از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، با هدف حمایت از سیاست های کلان کشور در زمینه تحکیم خانواده و افزایش جمعیت، عملکرد درخشانی در پرداخت وام های تکلیفی همانند:ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به ثبت رسانده‌اند.
بانک شهر رکورد پرداخت وام ازدواج را شکست

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به جوانان در تشکیل بنیان خانواده یکی از سیاست های مهم بانک شهر طی سال های اخیر بوده است.

این بانک در حوزه وام ازدواج، موفق به پرداخت بیش از ۱۲ هزار فقره وام به ارزشی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال شده است؛ عملکردی که نشان‌دهنده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اهداف تعیین‌شده در این بخش است.

در حوزه تسهیلات فرزندآوری نیز، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۴ هزار فقره وام به مبلغی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده که حاکی از تحقق حدود ۹۰ درصدی اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه است.

همچنین بانک شهر در راستای حمایت از مستأجران و اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، در بخش وام ودیعه مسکن حدود ۱۵ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۳۱ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

این آمار بیانگر نقش مؤثر بانک شهر در اجرای سیاست‌های اعتباری حمایتی و همراهی با خانواده‌ها در حوزه ازدواج، فرزندآوری و تأمین مسکن است.

درپایان تاکید می شود؛ علی رغم انجام صد در صدی سهمیه تکلیفی بانک مرکزی درخصوص پرداخت وام ازدواج، بانک شهر در راستای مساعدت به جوانان طی 3 ماه پایانی سال نیز همچنان کمک ویژه به این قشر را در دستور کار خود قرار داده است.

بانک شهر وام ازدواج پرداخت تسهیلات
