مدارس و ادارات خراسان رضوی فردا تعطیل شد
براساس مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان رضوی فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه کلیه ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی استان تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۶۲| |
952 بازدید
براساس مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان رضوی فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه کلیه ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی استان تعطیل شد.
به گزارش تابناک؛ براساس مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان خراسان رضوی، با توجه به برودت هوا در بعضی از نقاط کشور و نیز بهمنظور مدیریت مصرف حاملهای انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری، ضمن تأکید بر صرفهجویی در مصرف گاز در بخشهای مختلف اداری و خانگی، بدین وسیله به اطلاع میرساند کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی (باستثنای بخشهای امدادی، درمانی و عملیاتی)، بانکها (باستثنای شعب منتخب)، کلیه مدارس (باستثنای آزمونهای پایه ۱۱ و ۱۲)، کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (باستثنای آزمونهای دانشگاهها) در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ دیماه ۱۴٠۴، تعطیل اعلام میشود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟