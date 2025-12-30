مدارس و ادارات این استان هم فردا تعطیل شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی از تعطیلی و دورکاری ادارات و برگزاری مجازی فعالیتهای آموزشی استان در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه خبر داد.
به گزارش تابناک؛ علی گودرزی گفت: با توجه به کاهش محسوس دما و برودت هوا، روز چهارشنبه تمامی ادارات و مؤسسات دولتی، شعب بانکها، شرکتهای بیمه و شهرداریها در سطح استان تعطیل بوده و فعالیت کارکنان بهصورت دورکاری انجام خواهد شد.
وی افزود: همچنین تمامی مدارس، آموزشگاهها و دانشگاههای استان در این روز بهصورت مجازی برگزار میشوند.
وی تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی و دستگاههای خدماترسان از این تصمیم مستثنا بوده و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
