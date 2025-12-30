استان مرکزی فردا تعطیل شد
در پی برودت هوا تمامی ادارات، موسسات دولتی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بانکها و شهرداریهای استان مرکزی به جز مراکز درمانی، امدادرسان، انتظامی، خدماتی و شعب کشیک بانکها،فردا (چهارشنبه )۱۰ دی ماه تعطیل هستند.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۴۷| |
2151 بازدید
به گزارش تابناک؛ استانداری مرکزی، علی میرزایی با بیان اینکه امتحانات نهایی آموزشوپرورش و امتحانات دانشگاهها لغو نخواهد شد، تاکید کرد: تمامی آزمونها مطابق زمانبندی اعلامشده برگزار میشود.
وی همچنین بر ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی در ادارات تاکید کرد و گفت: استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی بیش از میزان مورد نیاز ممنوع است و کارکنان موظفاند پس از پایان ساعت کاری، تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و سیستمهای روشنایی را خاموش کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با دعوت از شهروندان به مشارکت در مدیریت مصرف انرژی افزود: همراهی مردم در کاهش مصرف برق و گاز، نقش موثری در جلوگیری از افت فشار شبکه و حفظ رفاه عمومی خواهد داشت.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟