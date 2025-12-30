رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا گفت: با توجه به تعطیلی فردا (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مراکز شماره‌گذاری خودرو در تهران فعال هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ محسن باسره درباره ساعات خدمت‌دهی مراکز شماره‌گذاری در تهران همزمان با تعطیلی پیشِ‌رو (۱۰ دی‌ماه) اعلام کرد: تمامی مراکز شماره‌گذاری خودرو در تهران، طبق روال گذشته، در روز ۱۰ دی‌ماه فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد

وی گفت: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در روند فعالیت مراکز، اطلاع‌رسانی‌های لازم از سوی پلیس راهور انجام خواهد شد.