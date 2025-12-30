صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

البرز هم فردا تعطیل شد

معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز از تعطیلی کلیه ادارات و مدارس استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۴۱
| |
4403 بازدید

البرز هم فردا تعطیل شد

به گزارش تابناک، معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز از تعطیلی کلیه ادارات و مدارس استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خبر داد. 

مهدی فراهانی روز سه‌شنبه نهم دی اظهار کرد: با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات و مراکز استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهد بود.

وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان البرز و با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم برودت هوا در روزهای آینده، در راستای تأمین انرژی پایدار، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سطح استان البرز، به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها، در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهد بود.

فراهانی افزود: طبق اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، تمامی امتحانات دانشگاه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی قبلی برگزار می‌شود.

معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز با تأکید بر ضرورت همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: از عموم مردم استان درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی حداکثری در مصرف انرژی، در جلوگیری از قطعی برق، افت فشار گاز و تأمین رفاه عمومی همکاری لازم را به عمل آورند.

بنا بر مصوبات کارگروه مدیریت مصرف و انرژی رسیدگی به پرونده‌های قضایی طبق زمان‌بندی اعلامی انجام خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان البرز مدارس ادارات تعطیلی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی برخی مدارس خراسان جنوبی در روز چهارشنبه
ابهام در اجرای طرح ترافیک فردا در تهران
امتحانات دانشگاه‌ها پابرجا است
اصفهان هم تعطیل شد
خبر خوش برای دانش‌آموزان تهرانی؛ تعطیلی کامل مدارس
اعلام وضعیت تعطیلی واحدهای قضایی استان تهران
استان کرمانشاه هم فردا تعطیل شد
مدارس و ادارات این استان هم فردا تعطیل شد
یزد، چهارشنبه تعطیل شد
استان مرکزی فردا تعطیل شد
تصمیم جدید پلیس‌راهور برای فردا
فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه کل تهران تعطیل شد
مدارس کدام شهرها و استان‌ها فردا سه شنبه تعطیل شد؟
این استان هم چهارشنبه تعطیل شد
استان قم فردا تعطیل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005etV
tabnak.ir/005etV