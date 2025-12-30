صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۸۸۳۴
بازدید: ۳۶۵۳

عکس: دیوار‌های تهران

در دل شتاب زندگی شهری، دیوارهای تهران به بوم‌هایی خاموش اما گویا تبدیل شده‌اند این آثار، رسانه‌ای غیررسمی‌اند که بی‌واسطه با شهروندان سخن می‌گویند و بخشی از حافظه بصری پایتخت را شکل می‌دهند.این گزارش تصویری تلاشی است برای ثبت نگاه‌هایی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند.گرافیتی‌ها در تهران، اغلب بدون امضا و خارج از چارچوب‌های رسمی شکل می‌گیرند و همین موضوع، به آن‌ها لحنی صریح و گاه انتقادی می‌بخشد.در این مجموعه تصویری، دیوارها راوی‌اند و شهر، سوژه اصلی. گرافیتی‌ها اسنادی موقت اما تأثیرگذار از زندگی امروز تهران‌اند؛ نشانه‌هایی ساده که پیش از حذف شدن، بخشی از واقعیت شهر را ثبت می‌کنند.

برچسب‌ها:
عکس خبری دیوار تهران
