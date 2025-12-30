مدارس کدام استانها فردا چهارشنبه ۱۰دی تعطیل شد؟

به گزارش تابناک،در پی بارش برف و باران و کاهش شدید دمای هوا ادارات و مدارس برخی استان‌ها فردا چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ تعطیل شد. با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی و همچنین لزوم مدیریت مصرف انرژی احتمال تعطیلی ادارات و مدارس فردا ۱۰ دی ۱۴۰۴ در دیگر استان‌ها و شهرها نیز وجود دارد.

در ادامه آخرین اخبار تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه۱۰ دی ۱۴۰۴ را می‌خوانید:

قم

معاون استاندار قم گفت: تمام ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های استان قم، برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ به علت برودت هوا تعطیل شد.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان قم، کلیه ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌های استان قم به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی را برای روزچهارشنبه ۱۰ دی‌ تعطیل اعلام کرد.

همدان

روابط عمومی استانداری همدان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به گزارش‌های دریافتی از مراجع هواشناسی و استمرار شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و کاهش دما، روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان همدان، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل اعلام شد.

بر اساس این تصمیم، آموزش در تمامی دوره های تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

تهران

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران از تعطیلی تمامی ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می‌باشد)، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امداد رسان و خدماتی و شعب کشیک بانکها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰ دی درسطح استان خبر داد.

البرز

کلیه مقاطع تحصیلی از مدارس و مراکز آموزشی و ادارات استان البرز فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل و فرآیند آموزشی بصورت غیرحضوری خواهد بود.

یزد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: تمام ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی استان به جز دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی و شعب منتخب بانک‌ها به دلیل ماندگاری توده هوای سرد تا آخر هفته و مدیریت مصرف انرژی تعطیل اعلام می‌شود.

مرکزی

در پی برودت هوا تمامی ادارات، موسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌های استان مرکزی به جز مراکز درمانی، امدادرسان، انتظامی، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها،فردا (چهارشنبه )۱۰ دی ماه تعطیل هستند.

کرمانشاه

با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و موافقت استاندار کرمانشاه، فعالیت همه مراکز آموزشی، ادارات و بانک‌های استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.

خراسان رضوی

براساس مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان خراسان رضوی، با توجه به برودت هوا ادارات، مدارس و دانشگاه‌های مشهد خراسان رضوی، تعطیل شد.

خراسان شمالی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی از تعطیلی و دورکاری ادارات و برگزاری مجازی فعالیت‌های آموزشی استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خبر داد.

کردستان

براساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و در راستای تأمین انرژی پایدار، روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمامی ادارات دولتی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات عمومی و مراکز آموزش عالی استان کزدستان، به‌جز مراکز امدادی، درمانی و خدماتی، تعطیل خواهد بود.

لرستان

در پی پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور مبنی بر ورود موج سرما و کاهش محسوس دما در استان لرستان، ستاد مدیریت بحران استان باهدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تعطیلی همه ادارات، مراکز آموزشی و بخش عمده‌ای از نهادهای دولتی و خصوصی را در روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ اعلام کرد.

اردبیل

بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان اردبیل و با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم برودت هوا در روزهای آینده، در راستای تأمین انرژی پایدار، تمام ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سطح استان اردبیل به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها، در روز چهارشنبه دهم دی تعطیل خواهد بود.

زنجان

با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر نفوذ توده هوای سرد به استان و احتمال بروز کولاک و یخبندان و انسداد مسیرهای مواصلاتی، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و علاوه بر این مؤسسات عمومی، بانک‌ها (به استثنای شعب کشیک)، مدارس در تمام مقاطع، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی در سطح استان نیز در روز چهارشنبه دهم دی ۱۴۰۴ تعطیل است.

ایلام

با توجه به گزارش‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر استمرار شرایط ناپایدار جوی حاکم بر استان شامل کاهش محسوس دما و احتمال یخبندان، به منظور صیانت از سلامت شهروندان و مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی، کلیه ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان ایلام، روز چهارشنبه۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام می‌شود.

کهگیلویه و بویراحمد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی کامل ادارات و مدارس استان در روز چهارشنبه، دهم دی ماه خبر داد.

مازندران

به دلیل سرمای شدید و ناپایداری جوی، کلیه ادارات، مراکز دولتی و خصوصی، دانشگاه‌ها و بانک‌ها در مازندران چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل می‌شوند. امتحانات طبق برنامه برگزار خواهد شد.

فارس

به استناد مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، فردا چهارشنبه دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ همه دستگاه‌های اجرایی شامل موسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها ودانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تعطیل و مدارس غیرحضوری هستند.

کرمان

روز چهارشنبه دهم دی‌ماه کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، شعب بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در استان کرمان تعطیل خواهند بود.

سمنان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان از تعطیلی ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های استان در روز چهارشنبه دهم دی‌ ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی اتخاذ شد، اما امتحانات دانشگاه‌ها و همچنین دانش‌آموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم که در حال برگزاری امتحانات نهایی هستند، طبق برنامه‌ریزی قبلی برگزار می‌شود.

گیلان

استاندار گیلان اعلام کرد: تمام اداره‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های استان برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به علت برودت هوا در روزهای آینده و در راستای مدیریت مصرف انرژی تعطیل است.

آذربایجان شرقی استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه ای اعلام کرد که بنا بر تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی فردا چهارشنبه ادارات، سازمان ها، مدارس و دانشگاه های استان تعطیل است. چهارمحال و بختیاری روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان همه ادارات، مؤسسه‌های دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان، بانک‌ها و شهرداری‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل هستند. اصفهان بر اساس اعلام مدیریت بحران استان اصفهان، فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه ادارات، مؤسسات آموزش عالی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مراکز آموزشی استان تعطیل گردند و همچنان دستگاه‌های خدمات رسان، امدادی و فوریتی و مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی، امدادی و فوریتی ارائه خدمت نمایند. گلستان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان از تعطیلی تمامی ادارات مدارس و مراکز آموزش عالی استان در روز چهارشنبه به‌دلیل سرمای هوا، مدیریت مصرف انرژی و تداوم شیوع آنفلوانزا خبر داد. گیلان استاندار گیلان اعلام کرد: تمام اداره‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های استان برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به علت برودت هوا در روزهای آینده و در راستای مدیریت مصرف انرژی تعطیل است. خراسان جنوبی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا، مهدهای کودک تعطیل، آموزش ابتدایی غیرحضوری و آغاز به‌کار ادارات فردا با یک ساعت تأخیر آغاز می شود.

این خبر تکمیل می‌شود…