قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۹ دی
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۲.۹۳ درصدی به ۱۴,۵۲۹,۰۶۴ (چهارده میلیون و پانصد و بیست و نه هزار و شصت و چهار ) تومان رسید.
بازار طلا تا این لحظه شاهد افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
به گزارش تابناک؛ امروز هر اونس طلا با رشد ۱.۰۱ درصدی به ۴,۳۷۲ (چهار هزار و سیصد و هفتاد و دو ) دلار رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۴,۳۷۲
|۴۴
|۱.۰۱
|10:50
|۴,۳۲۸
|-۲۰۶.۲۱
|-۴.۷۷
|روز قبل
|۴,۵۳۴
|۰.۰۰
|۲ روز پیش
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۴,۵۲۹,۰۶۴
|۴۲۷,۰۷۵
|۲.۹۳
|10:50
|۱۴,۱۰۱,۹۸۹
|-۱,۶۷۷,۸۲۵.۰۰
|-۱۱.۹
|روز قبل
|۱۵,۷۷۹,۸۱۴
|۶۱۲,۹۰۹
|۳.۸۸
|۲ روز پیش
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۲.۹۳ درصدی به ۶۲,۹۳۷,۰۰۰ (شصت و دو میلیون و نهصد و سی و هفت هزار) تومان رسید.
