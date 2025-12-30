صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علت بدحالی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز چه بود؟

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر مسمومیت گسترده دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی شیراز به علت آلودگی آب منتشر شده بود که در این رابطه رئیس دفتر و مشاور ریاست دانشگاه واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۱۸
| |
1604 بازدید
علت بدحالی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ «غلامرضا هنرآسا» رئیس دفتر و مشاور ریاست دانشگاه صنعتی شیراز درباره‌ی مسمومیت تعدادی از دانشجویان در این دانشگاه توضیح داد: تعدادی از بچه‌ها دچار بیماری گوارشی شده‌اند که عملاً ربطی به آب و غذای دانشگاه ندارد. علائم دانشجویان از جمعه شب شروع شده است، در صورتی که آنها پنج‌شنبه ظهر آخرین وعده غذایی را خوردند. ضمن این که همان روز آقای استاندار و دکتر بهروزآذر اینجا بودند و از همان غذایی که دانشجو‌ها خوردند، میل کردند. تعدا زیادی هم مهمان داشتیم که همه از همان غذا خوردند؛ بنابراین غذا مشکلی نداشته است.

وی در خصوص وضعیت آب افزود: آب را هم تست کردند و مشکلی نداشته است. این مشکل ناشی از یک بیماری گوارشی است که در سطح شیراز شیوع پیدا کرده است و یک الی دو روز افراد را با معده‌درد و مشکلات گوارشی درگیر می‌کند و بهبود پیدا می‌کنند. اکنون هم مسئله خاصی نداریم و موردی پیش نیامده است که حتی به درمانگاه یا بیمارستان کشیده شود. بچه‌ها بعد از یک الی دو روز خوب می‌شوند.

او تاکید کرد: اگر قضیه به آب یا غذا مربوط می‌شد، همه‌ی بچه‌ها با هم دچار مشکل می‌شدند. ممکن است به علت استفاده از سرویس بهداشتی مشترک به تدریج این بیماری به بقیه‌ی دانشجویان سرایت پیدا کرده باشد. تعداد دانشجویانی که مبتلا شدند از شش الی هفت نفر در شب اول یعنی جمعه شب، به ۴۰ نفر رسید.

هنرآسا اضافه کرد: زمانی که تعداد دانشجویان بیمار زیاد شد، به علوم پزشکی اطلاع دادیم و دیروز اینجا بودند. علاوه بر پزشک خودمان، پزشک عفونی هم آورده بودیم. امروز هم پزشک در دانشگاه و محوطه خواب‌ها حضور دارد.

وی همچنین به امکانات پزشکی دانشگاه اشاره کرد و افزود: ما در دانشگاه مرکز بهداشت و پزشک داریم که در دانشگاه مستقر هستند. با مراکز درمانی هم قرارداد داریم تا اگر مشکل حادی وجود داشته باشد، از آنها کمک بگیریم. مثلا دیروز اتوبوس آمبولانس اینجا بود، البته آن را در جایی مستقر کردیم تا جلو چشم نباشد و بار روانی ایجاد نکند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دانشگاه صنعتی شیراز مسمومیت بیماری گوارشی وضعیت آب وضعیت غذایی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ ۶ نفر در کردستان بر اثر گاز مونوکسیدکربن
گازگرفتگی در یک مجتمع مسکونی تهران
۱۷۷ مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در فارس
التماس‌های دختر خردسال، قصاص را عقب انداخت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005et8
tabnak.ir/005et8