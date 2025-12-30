مصاف استقلالیها با رونالدو منتفی شد
به گزارش تابناک؛ قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲، از ساعت ۱۰:۳۰ امروز (سهشنبه - به وقت تهران) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) واقع در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و ۱۶ تیم حاضر در این مرحله از جمله دو نماینده ایران، رقبای خود را شناختند.
بر این اساس، دیدارهای این رقابتها در دو منطقه غرب و شرق به شرح زیر است:
منطقه غرب:
* الزورا عراق - الوصل امارات
* آرکاداغ ترکمنستان - النصر عربستان
* سپاهان ایران - الاهلی قطر
* استقلال ایران - الحسین اردن
مسابقات رفت منطقه غرب در تاریخهای ۱۰ و ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۱ و ۲۲ بهمن) و بازیهای برگشت ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۸ و ۲۹ بهمن) برگزار میشود. طبق برنامه استقلال و سپاهان در دیدار رفت میزبان الحسین و الاهلی خواهند بود.
کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین مسیر تیمهای منطقه غرب در راه صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲ را مشخص کرد که به این ترتیب، برندگان دیدارهای استقلال - الحسین و سپاهان - الاهلی در یکچهارم نهایی با هم مواجه خواهند شد. به این ترتیب در صورتی که استقلال و سپاهان بر رقبای خود در یکهشتم نهایی غلبه کنند، در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف هم خواهند رفت. برندگان بازیهای النصر - آرکاداغ و الوصل - الزورا در یکچهارم نهایی مقابل هم صفآرایی میکنند.