مصاف استقلالی‌ها با رونالدو منتفی شد

دو نماینده فوتبال کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با قرعه‌ای مناسب مواجه شدند.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۱۶
| |
1542 بازدید
|
۲
مصاف استقلالی‌ها با رونالدو منتفی شد

به گزارش تابناک؛ قرعه‌کشی مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲، از ساعت ۱۰:۳۰ امروز (سه‌شنبه - به وقت تهران) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) واقع در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و ۱۶ تیم حاضر در این مرحله از جمله دو نماینده ایران، رقبای خود را شناختند.

بر این اساس، دیدار‌های این رقابت‌ها در دو منطقه غرب و شرق به شرح زیر است:

منطقه غرب:

* الزورا عراق - الوصل امارات
* آرکاداغ ترکمنستان - النصر عربستان
* سپاهان ایران - الاهلی قطر
* استقلال ایران - الحسین اردن

مسابقات رفت منطقه غرب در تاریخ‌های ۱۰ و ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۱ و ۲۲ بهمن) و بازی‌های برگشت ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۸ و ۲۹ بهمن) برگزار می‌شود. طبق برنامه استقلال و سپاهان در دیدار رفت میزبان الحسین و الاهلی خواهند بود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین مسیر تیم‌های منطقه غرب در راه صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲ را مشخص کرد که به این ترتیب، برندگان دیدار‌های استقلال - الحسین و سپاهان - الاهلی در یک‌چهارم نهایی با هم مواجه خواهند شد. به این ترتیب در صورتی که استقلال و سپاهان بر رقبای خود در یک‌هشتم نهایی غلبه کنند، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف هم خواهند رفت. برندگان بازی‌های النصر - آرکاداغ و الوصل - الزورا در یک‌چهارم نهایی مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند.

غیبت رامین رضاییان در تمرین امروز استقلال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
5
پاسخ
دیگه قرعه مناسب برای فوتبال اماتوری ایران که یک زمین فوتبال سالم نداره وجود نداره ، از تیم های افغانی هم باید بترسیم
ناشناس
|
France
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
1
پاسخ
حیف شد حال میداد النصر رو با رونالدو می بردیم
