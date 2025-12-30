چرا جورج کلونی تابعیت فرانسه را گرفت؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس حکمی رسمی که در روزنامه دولت فرانسه منتشر شده، جرج کلونی به همراه همسرش امل کلونی و دو فرزندشان، تابعیت فرانسه را دریافت کردهاند.
جورج کلونی اوایل دسامبر بهطور ضمنی به این مساله اشاره کرده بود و از قوانین سختگیرانه حریم خصوصی در فرانسه تمجید کرد؛ قوانینی که خانوادهاش را از مزاحمت عکاسان پاپاراتزی در امان نگه میدارد.
کلونی در گفتوگویی با رادیوی «RTL» گفته بود: «من فرهنگ فرانسه را دوست دارم، زبانتان را هم دوست دارم، هرچند بعد از ۴۰۰ روز کلاس هنوز هم در آن ضعیف هستم.» او این سخنان را به زبان انگلیسی بیان کرده بود.
او در ادامه افزود: «اینجا از بچهها عکس نمیگیرند. هیچ پاپاراتزیای پشت درِ مدارس کمین نمیکند. این مهمترین دلیل برای ماست.»
جرج کلونی که اکنون دارای تابعیت دوگانه آمریکا و فرانسه است، در سال ۲۰۱۴ با امل کلونی، وکیل حقوق بشر بریتانیایی-لبنانی که به زبان فرانسه مسلط است، ازدواج کرد.
او در سال ۲۰۰۲ ملکی را در منطقه دریاچه کوموی ایتالیا خریداری کرد و این زوج همچنین صاحب یک عمارت تاریخی در انگلستان هستند. آنها در سال ۲۰۲۱ ملکی در جنوب فرانسه در نزدیکی روستای بریگنول، خریدند.
این زوج همچنین یک آپارتمان در نیویورک و ملکی در ایالت کنتاکی آمریکا دارند، اما بنا بر گزارشها در دهه گذشته خانههای خود در لسآنجلس و مکزیک را فروختهاند.
کلونی به رادیوی «RTL» گفته است که اگرچه خانوادهاش مرتب سفر میکنند، اما خانهشان در فرانسه «جایی است که بیشترین احساس خوشبختی را داریم».
جرج کلونی علاوه بر بازیگری، کارگردان و تهیهکننده نیز هست و تاکنون دو جایزه اسکار شامل بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم «سیریانا» محصول ۲۰۰۶ و اسکار بهترین فیلم بهعنوان تهیهکننده برای فیلم «آرگو» در سال ۲۰۱۲ میشود.
کلونی تنها چهره هالیوودی نیست که به دنبال تابعیت فرانسه است. جیم جارموش، کارگردان آمریکایی، نیز اخیرا در گفتوگو با رادیو «France Inter» اعلام کرد که قصد دارد برای دریافت تابعیت فرانسه اقدام کند.
او گفت: «دوست دارم جایی داشته باشم که به من اجازه دهد از آمریکا فاصله بگیرم و فرهنگ فرانسه نیز برایم جذابیت زیادی دارد».